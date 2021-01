Đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ khoe dàn siêu xe trăm tỷ tại phố núi

Bên cạnh chiếc Porsche 911 GT2 RS, mẫu xe Morgan Plus 4 đến từ Anh Quốc cũng có lần đầu xuất hiện trước công chúng. Với thiết kế đậm chất cổ điển và khác biệt so với phần lớn những chiếc xe trong đoàn, không khó để Morgan Plus 4 thu hút những ánh mắt tò mò từ khách tham quan. Trong quá khứ, đây là chiếc Morgan Plus 4 đầu tiên về nước thông qua một doanh nghiệp kinh doanh xe ôtô lâu đời tại Sài Gòn, chiếc thứ hai về nước đầu năm 2020 và có màu trắng sữa.