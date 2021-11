Dã quỳ rực rỡ trên cung đường biên giới tây Nghệ

Năm nay, do ảnh hưởng dịch bệnh, nên nhiều người dân Nghệ An không lựa chọn đi du lịch ngoại tỉnh để đảm bảo an toàn. Thay vào đó, đi khám phá vùng cao tây Nghệ với cảnh sắc và những đặc trưng văn hóa độc đáo.