Đà Nẵng thông báo tìm người mua trái cây của bệnh nhân COVID-19 ở Nghệ An

Chiều 18/6, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng thông báo lịch trình của ca mắc COVID-19 ở Nghệ An từng di chuyển từ Bắc Giang đến Đà Nẵng để bán quả vải. Đó là anh P.S.K. (48 tuổi, trú huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An). Ngày 9/6, vợ anh là chị V.T.H. từ Nghệ An vào Đà Nẵng, ở tại khu Chung cư Hòa Xuân, đường Văn Tiến Dũng để đi bán quả vải, đến tối 10/6 thì về Nghệ An.

Chiều 11/6, vợ chồng họ cùng cháu G.H.T. đi Bắc Giang, trú nhà vợ chồng chị H. ở Cẩm Đình, Thanh Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang một đêm để mua vải (xã này không có ca bệnh trong vòng 14 ngày gần đây, không thuộc diện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 hoặc 16 của Thủ tướng).

Chợ Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

15h30 ngày 12/6, anh K. cùng vợ và cháu đi xe tải chở vải từ Bắc Giang vào Đà Nẵng, đến nơi lúc 9h30 ngày 13/6.

Ngày 13/6, vợ chồng anh K. đến chợ đầu mối Hòa Cường, quận Hải Châu bỏ vải cho người buôn tại chợ và bán trên xe ô tô cho người mua lẻ.

20h đến 21h cùng ngày, 3 người đến bán quả vải tại chợ Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Sau đó anh K. và cháu T. đi ăn ốc gần chợ, ăn mỳ Quảng tại quán Thanh Trà, đường Nguyễn Cảnh Chân (ngã ba gần chợ), ăn trứng gà và uống bia tại quán đối diện Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

Khuya 13/6, vợ chồng anh K. và cháu đi xe tải về Bắc Giang, đến nơi lúc 15h ngày 14/6, sau đó về Nghệ An. Ngày 17/6, nghe tin chị H. ở Bắc Giang dương tính với SARS-CoV-2, anh K. đến Trạm Y tế xã Nghĩa Xuân khai báo y tế.

Kết quả xét nghiệm ngày 18/6 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An xác định anh K. dương tính với SARS-CoV-2.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng đề nghị những ai mua vải hoặc có tiếp xúc với gia đình bệnh nhân P.S.K. tại những điểm trên nhanh chóng liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ.

Tác giả: XUÂN TIẾN

Nguồn tin: Báo VTC News