Đà Nẵng: Hướng dẫn viên du lịch bị kẹp cổ lôi đi trước mặt du khách

Trao đổi với Tiền Phong ngày 2/6, đại diện Công ty DaNang Travel Media xác nhận một nam hướng dẫn viên du lịch của công ty bị hành hung trên tuyến đường ven biển quận Ngũ Hành Sơn, trước sự chứng kiến của rất đông du khách.

Your browser does not support the video tag.

Nam hướng dẫn viên bị nhóm người kẹp cổ lôi ra phía đường biển trước mặt du khách.

“Chúng tôi đã làm việc với các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc. Nam hướng dẫn viên bị hành hung cũng tạm thời nghỉ làm để khám sức khoẻ, phối hợp với công an”, vị này nói.

Sở Du lịch Đà Nẵng cho hay sau khi tiếp nhận thông tin về một hướng dẫn viên bị đánh hội đồng trước một khách sạn trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Mỹ An), Sở đã phối hợp với công an để làm rõ, xử lý vụ việc.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip nam hướng dẫn viên bị một nhóm người kẹp cổ, lôi từ phía sân khách sạn ra ngoài đường biển. Đáng nói, sự việc xảy ra ngay trước mặt du khách.

Được biết, sự việc xảy ra tối 31/5, ngay sau khi hướng dẫn viên đưa đoàn khách về khách sạn.

Tác giả: Thanh Trần

Nguồn tin: Báo Tiền phong