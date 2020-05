Cứu sống bé sinh non bị hoại tử dạ dày hiếm gặp

Đây là ca hoại tử dạ dày ở độ tuổi nhỏ nhất mà y bác sĩ khoa Hồi sức sơ sinh cứu sống.

Bé T. chào đời khi thai mới được 28 tuần tuổi với cân nặng 1,3kg. Sau sinh bệnh nhân bị suy hô hấp nặng, tim bẩm sinh, thủng tạng rỗng. Các bác sĩ đã đặt ống nội khí quản thở máy SIMV, bơm Curosurf vào phổi, truyền 15 bịch máu, sử dụng 2 loại thuốc vận mạch, điều trị đóng ống động mạch bằng thuốc.

Đồng thời, hội chẩn chuyên khoa ngoại phẫu thuật cấp cứu tổn thương hoại tử 2/3 dạ dày, từ đáy vị đến hang vị, toàn bộ bờ cong lớn, khâu phục hồi, tạo hình lại dạ dày.

Bé sinh non tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An hiện sức khỏe ổn định.

Trong suốt 2 tháng, bệnh nhi được nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn, xử lý tình trạng nhiễm khuẩn huyết, thiếu máu, viêm ruột sau mổ, sử dụng kháng sinh mạnh và các loại thuốc chuyên biệt nhằm tăng sức đề kháng.

Hiện, cháu bé cân nặng 2,5 kg, sức khỏe ổn định, bú tốt, dự kiến được xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Quỳnh - Khoa Hồi sức sơ sinh cho biết, đây là một trường hợp bệnh lý hoại tử dạ dày hiếm gặp. Trong chăm sóc trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ sơ sinh non tháng, các bà mẹ cần chú ý phát hiện ngay những dấu hiệu bất thường của trẻ như bú kém, bỏ bú, nôn trớ, trướng bụng, không đi tiêu phân su, sốt hoặc hạ nhiệt độ. Người chăm sóc phải báo cho các bác sĩ khám và phát hiện bệnh kịp thời. Không để trẻ bước sang giai đoạn muộn tím tái, li bì, sốt cao, thở nhanh nông, bụng trướng căng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Với trẻ sinh non, cân nặng thấp, một bệnh lý cần chú ý nữa là bệnh võng mạc của trẻ đẻ non ROP, các bác sĩ sẽ cho khám định kỳ lúc trẻ được 3 tuần tuổi. Nếu được chẩn đoán mắc bệnh võng mạc của trẻ sinh non và bệnh nhân sẽ được tiêm thuốc điều trị Avastin vào mắt để điều trị.

Đối với các bà mẹ mang thai, cần khám thai đúng theo sự hướng dẫn của bác sĩ sản khoa, chăm sóc tốt quá trình thai nghén không để xảy ra sinh non.

Tác giả: Chí Tâm

Nguồn tin: Báo Công lý