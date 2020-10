Cựu Chủ tịch HĐQT Vietinbank được giới thiệu bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Chiều 11/10, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc đồng ý cho ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh,

Đồng thời, ông Nguyễn Văn Thắng được chỉ định chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu bầu Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Thắng sinh ngày 12/9/1973, nguyên quán tại Từ Liêm, Hà Nội. Vào thời điểm năm 1995, ông tốt nghiệp Cao đẳng Ngân hàng tại Học viện Ngân hàng.

Ông Nguyễn Văn Thắng được giới thiệu để bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Sau đó, ông tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội. Hiện tại, ông đã có bằng cao cấp lý luận chính trị, thạc sỹ tài chính – ngân hàng và tiến sỹ tài chính lưu thông tiền tệ.

Năm 1996, tức một năm sau khi ra trường, ông bắt đầu sự nghiệp ở vị trí cán bộ kinh doanh đối ngoại Chi nhánh Ba Đình, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Sau 4 năm làm việc, ông được bổ nhiệm làm Thư ký Tổng giám đốc Vietinbank. Từ tháng 6/2003 đến tháng 2/2006, ông được bộ nhiệm kiêm thêm chức Phó Chánh văn phòng.

Trong giai đoạn tháng 3/2006-12/2009, ông giữ chức Phó rồi Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp lớn Vietinbank. Đầu năm 2010 đến tháng 5/2011, ông Thắng là Giám đốc VietinBank chi nhánh Hà Nội.

Đến năm 2011, sự nghiệp của ông rẽ sang bước ngoặt mới khi ông được đảm nhận chức vụ quyền Tổng giám đốc Vietinbank. Vào giữa năm 2011, ông là Thành viên HĐQT Vietinbank. Tới ngày 29/4/2014, ông chính thức trở thành Chủ tịch HĐQT Vietinbank.

Ngày 13/7/2018, Bộ Chính trị đã luân chuyển ông Nguyễn Văn Thắng tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ tỉnh uỷ Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 27/6/2019, kỳ họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã bầu ông Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND tỉnh làm Phó bí thư Tỉnh ủy (nhiệm kỳ 2015-2020) với tỷ lệ tán thành 100%.

Chiều 5/7/2019, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh tổ chức kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 để kiện toàn một số chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh. Tại kỳ họp này, ông Nguyễn Văn Thắng, cựu Chủ tịch HĐQT Vietinbank đã chính thức được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 18/5/2020, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành quyết định ông Nguyễn Văn Thắng kiêm nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Thắng cũng là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Việt Nam

Với nhiều thành tích đạt được, năm 2008, ông nhận được bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Hai năm sau, ông nhận được bằng chứng nhận là Doanh nhân trẻ tiêu biểu khối doanh nghiệp trung ương.

Trong giai đoạn giữ quyền Tổng giám đốc Vietinbank từ cuối năm 2011 và trở thành Chủ tịch HĐQT VietinBank năm 2014, ông Thắng được xem là đã có nhiều đóng góp giúp ngân hàng phát triển vững chắc với các chỉ số hoạt động khá tốt cũng như đóng góp chung cho ngành ngân hàng.

Dưới thời ông Nguyễn Văn Thắng, Vietinbank đã có thương vụ M&A lớn khi hoàn tất việc bán 19,73% cổ phần cho cổ đông chiến lược là The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.

Tác giả: Bảo Lâm

Nguồn tin: nhadautu.vn