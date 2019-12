Cuồng ghen, đại ca giang hồ sát hại rồi phi tang thi thể đàn em xuống vực thẳm

Đối tượng Trần Quang Hiển tại cơ quan điều tra

Giết người rồi vứt xuống vực phi tang

Theo cáo trạng, do nghi ngờ đàn em là Nguyễn Đức Thọ (SN 1987, ngụ xã Đam B’ri, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) có quan hệ tình cảm với bạn gái của mình là Trịnh Thị Ngọc (SN 2000, phường 2, TP.Bảo Lộc) nên ngày 6/12/2018, Hiển gọi anh này tới nhà riêng của mình trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường Lộc Sơn) để hỏi chuyện.

Tại đây, Hiển cùng một số đồng bọn dùng gậy cao su tra khảo về việc anh Thọ có quan hệ tình cảm với Ngọc nhưng nạn nhân không thừa nhận. Đến tối cùng ngày, Hiển lại tiếp tục dẫn đàn em tới để đánh đập và tra khảo tại nhà riêng của anh Thọ đến khi anh này tử vong. Tại đây, sau khi biết nạn nhân tử vong, Hiển gọi đồng bọn tới và bàn cách giấu xác phi tang chứng cứ.

Sau khi bàn bạc kỹ, Hiển thuê xe ô tô cùng đồng bọn tự lái để hướng về tỉnh Bình Thuận phi tang xác nạn nhân. Khi đến khu vực đèo Daguri (thuộc xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, cách TP.Bảo Lộc hơn 50km), Hiển yêu cầu dừng xe rồi cả 2 đẩy chiếc túi đựng xác anh Thọ xuống vực sâu. Thậm chí, Thọ còn điện thoại cho đàn em mang chiếc xe máy của nạn nhân đi tháo rời các bộ phận để phi tang xóa dấu vết.

Sau nhiều ngày anh Thọ mất tích, gia đình tìm không thấy nên trình báo cơ quan công an. Khi cơ quan công an đang tập trung điều tra sự việc thì chiều cùng ngày, người dân xã Đa Mi phát hiện một thi thể nam thanh niên đang phân hủy dưới hố sâu cạnh bìa rừng nên đã báo chính quyền địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định nạn nhân là anh Nguyễn Đức Thọ.

Kết luận giám định pháp y cho thấy, anh Thọ bị chấn thương ngực kín, dập phổi phải, phổi trái, xuất huyết, tụ máu trong mô phổi làm phù phổi cấp dẫn tới suy hô hấp cấp, tử vong.

Rất nhanh chóng, cơ quan công an xác định Hiển là đối tượng cầm đầu vụ án nên tiến hành bắt giữ. Sau đó, lực lượng công an tiến hành bắt giữ lần lượt các đối tượng còn lại. Quá trình khám xét nhà Hiển, lực lượng chức năng thu giữ nhiều đao kiếm và ma túy.

Án chung thân cho kẻ cầm đầu

Theo hồ sơ của cơ quan công an, đối tượng Hiển là con thứ 2 trong gia đình có 4 anh chị em. Hiển và em trai út đều là đối tượng nghiện. Căn nhà nơi Hiển cùng đồng bọn gây án là do cha mẹ chia đất cất nhà. Đối tượng này có vợ và 2 con trai. Tuy nhiên, 6 năm trước khi gây án vụ án này, Hiển và vợ đã ly dị.

Từ khi chia tay vợ, Hiển đưa nhiều phụ nữ về nhà chung sống, hầu hết đều là những đối tượng nghiện. Căn nhà trở thành tụ điểm để các đối tượng tụ tập, chơi ma túy. Hiển có tính vũ phu, hay đánh đập các người tình khiến họ không chịu nổi phải rời đi. Đối tượng Ngọc là bạn gái mới của Hiển.

Các đối tượng tại phiên tòa xét xử

Sau gần một năm điều tra, ngày 16/12 vừa qua, TAND tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự này. Hầu hết các bị cáo đều là những con nghiện, có mối thân tình, thường xuyên tụ tập hút chích. Bị cáo Hiển là đối tượng cầm đầu của nhóm nghiện ma túy, trong đó có nạn nhân Nguyễn Đức Thọ.

Tại phiên toà, các bị cáo đàn em khai vì sợ Hiển nên không dám tố cáo. Trong khi đó, Hiển khai trước đó nạn nhân biếu hồng sâm, nói uống vô tráng dương bổ thận. Tuy nhiên, sau khi uống, Hiển thấy tác dụng ngược, cộng thêm việc nạn nhân nhắn tin cho bạn gái mình nên bức xúc rồi dẫn đến hành vi sai phạm.

Sau phần nghị án, HĐXX nhận định, hành vi của đối tượng chủ mưu cùng đồng phạm có tính chất côn đồ, tàn nhẫn, phi nhân tính trong đối xử giữa con người với con người, cần sự trừng phạt nghiêm minh của luật pháp.

Do đó, HĐXX tuyên phạt Trần Quang Hiển án chung thân về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tổng hình phạt là tù chung thân, còn nhóm đàn em của Hiển chịu mức phạt tù từ 3 đến 20 năm về nhiều tội danh khác nhau.

Tác giả: Nhuận Oanh

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam