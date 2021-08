Cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19 cần sức mạnh của người dân

Tại phiên thảo luận Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc sở Y tế, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đã đề cập đến tình hình và nêu các giải pháp phòng chống dịch COVID -19 trên địa bàn.

Theo số liệu thống kê, từ 16/6 đến nay, Nghệ An đã ghi nhận 443 trường hợp mắc Covid-19. Các ổ dịch ở Quỳnh Lưu, Kỳ Sơn, TP.Vinh… cơ bản đã được kiểm soát. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, đặc biệt là 2 tuần gần đây số lượng công dân từ các tỉnh có dịch về địa bàn Nghệ An rất lớn. Đến hiện tại, Nghệ An phát hiện 150 trường hợp F0 trong số công dân trở về từ vùng dịch.

Theo ông Chỉnh, đa số người dân Nghệ An có tinh thần phòng chống dịch rất cao. Tuy nhiên, vẫn còn bộ phận nhỏ người dân ý thức chưa tốt, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch của cả hệ thống.

Thời gian qua, hàng nghìn người dân ở các tỉnh phía Nam về quê để tránh dịch.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ông Chỉnh cho biết, tỉnh phải tiếp tục kiên định, kiên trì với chiến lược phòng chống dịch của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, trong đó có 3 định hướng hết sức quan trọng gồm: 5K + vắc-xin, an toàn Covid-19 với các cơ sở sản xuất kinh doanh, các khu công nghiệp và ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch Covid-19.

Thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã thực hiện rất hiệu quả phương châm: “Kịp thời, quyết liệt, đồng bộ và dựa vào dân”. Từ cấp tỉnh đến cơ sở ở Nghệ An đã thực hiện rất tốt nội dung này với sự thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt; sự vào cuộc của các cấp, các ngành; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong phòng chống dịch bệnh. Tỉnh đã phát huy vai trò của người đứng đầu; đồng thời dựa vào sức mạnh của người dân.

Ông Chỉnh nhấn mạnh, cuộc chiến chống Covid-19 đang còn dài và phải trường kỳ kháng chiến. Vì vậy, Nghệ An phải xây dựng kịch bản cho từng địa phương. Tùy tình hình từng địa bàn mà có giai đoạn tấn công, giai đoạn phòng thủ; song khi xây dựng kịch bản từng địa phương phải đảm bảo được hai nguyên tắc là linh hoạt và khoa học. Đặc biệt, những địa phương đang ở giai đoạn phòng thủ cần xây dựng kịch bản phòng thủ thật vững chắc. Các địa phương phải phát huy được sức mạnh của người dân, nhất là phát huy vai trò của Tổ Covid cộng đồng.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh quyết định vẫn tiếp tục duy trì việc cách ly tập trung đối với công dân trở về từ vùng dịch. Bởi, số lượng người về từ vùng dịch các tỉnh phía Nam rất nhiều. Nhờ cách ly tập trung nên lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện và hạn chế tối đa lây lan ra cộng đồng. Việc cách ly tập trung giai đoạn này là cần thiết, vì qua thực tế cho thấy ý thức một bộ phận nhỏ công dân còn thấp, còn lén lút đưa người từ vùng dịch về như vụ việc tại TX.Hoàng Mai, Anh Sơn vừa được phát hiện.

