Năm 2022, với nhiều nỗ lực phòng, chống, dịch Covid-19 dần được kiểm soát, khống chế. Kinh tế - xã hội dần được phục hồi trở lại, trong đó có du lịch. Ngay từ đầu năm, thị xã Cửa Lò đã làm việc cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành trong tỉnh. Qua tham khảo ý kiến, phân tích, dự báo, thị xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2022.

Với chủ đề “Cửa Lò: An toàn - Thân thiện - Mến khách”, thị xã đã đặt ra mục tiêu trong năm 2022 đón 1.550.000 lượt khách, trong đó có 516.000 lượt khách lưu trú; tập trung vào khách nội địa.

Năm 2022, Cửa Lò đặt mục tiêu đón hơn 1,5 triệu lượt khách du lịch. Ảnh: Nguyễn Diệu

Để đạt được mục tiêu trên, thị xã đã đẩy mạnh hoạt động tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19. Đến nay, số người từ 18 tuổi trở lên ở thị xã tiêm đủ 2 mũi đạt gần 99%; trẻ từ 12 - 17 tuổi tiêm đủ 2 mũi đạt 97%. Đồng thời lên kế hoạch tiêm chủng cho trẻ từ 3-11 tuổi. Bên cạnh đó, thị xã cũng yêu cầu tất cả các cơ sở kinh doanh, dịch vụ và toàn thể người dân trên địa bàn thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện quét mã QR CODE của khách lưu trú, khuyến cáo "5K". Có thể nói, Cửa Lò đã đạt được ngưỡng an toàn về Covid-19.

Thị xã Cửa Lò cũng đã tập trung xây dựng các cơ sở hạ tầng du lịch, chỉnh trang đô thị xanh - sạch - đẹp để đón du khách; vận động xã hội hóa lắp đèn led, đèn trang trí tại các trục đường chính, tu sửa, nâng cấp các cổng chào điện tử, thay thế, nâng cấp, thêm mới các điểm check-in làm bằng hoa, cây cảnh thân thiện với môi trường. Dự kiến công tác này hoàn thành trước ngày 30/3/2022.

Thị xã Cửa Lò tập trung xây dựng các cơ sở hạ tầng du lịch, chỉnh trang đô thị xanh - sạch - đẹp để đón du khách. Ảnh: Nguyễn Diệu

Một giải pháp quan trọng nữa mà thị xã chú trọng thực hiện đó là đảm bảo an ninh, trật tự mọi mặt với việc tăng cường sự phối hợp Công an, Đội Quản lý thị trường đô thị, Đội an ninh du lịch các phường trong quản lý hoạt động du lịch; đảm bảo an toàn cho du khách trong quá trình tắm biển.

Hiện, thị xã đang triển khai xây dựng mô hình đô thị văn minh, dự kiến đến cuối tháng 4 hoàn thành việc xây dựng Trung tâm Điều hành đô thị thông minh IOC. Trung tâm tích hợp quản lý các hợp phần giám sát đô thị thông minh như môi trường, an ninh trật tự, giao thông; phản ánh hiện trường; cổng thông tin về du lịch, cổng thông tin điện tử… tạo sự thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước và tiện ích cho du khách, người dân.

Một giải pháp mà thị xã đặc biệt chú trọng để thu hút khách du lịch đó là việc xây dựng các điểm đến. Trong đó, điểm chính là các điểm đến tại phường Nghi Thủy với việc hình thành tại đây phố đi bộ, phố ẩm thực, phố mua sắm, khôi phục các điểm đến tâm linh và các nét văn hóa truyền thống. Từ điểm đến Nghi Thủy, Cửa Lò dần mở rộng xây dựng điểm đến, sản phẩm du lịch mới cho cả 7 phường trên địa bàn.

Cửa Lò hiện đang tập trung đầu tư tôn tạo lại 12 di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia, cấp tỉnh trên địa bàn để thu hút du khách. Ảnh: Nguyễn Diệu

Trong năm nay, nếu như mùa hè trọng tâm là du lịch nghỉ dưỡng thì mùa thu và mùa đông là du lịch hội nghị, hội thảo. Được sự quan tâm của các cấp, ngành, địa phương thì tần suất của loại hình này sẽ được tổ chức dày hơn ở Cửa Lò…

Du lịch tâm linh là loại hình du lịch mà Cửa Lò cũng đang hướng đến. Cửa Lò hiện đang tập trung đầu tư tôn tạo lại 12 di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia, cấp tỉnh trên địa bàn để thu hút du khách.

Để có thể phát triển nhanh hơn, thị xã mong muốn được tỉnh tạo điều kiện trong việc thu hút các nhà đầu tư lớn; cùng với Cửa Lò tạo ra môi trường đầu tư tốt để thu hút đầu tư. Ngoài ra, Cửa Lò cũng mong muốn tỉnh, các sở, ngành vào cuộc trong việc tăng cường kết nối du lịch với các địa phương khác trong tỉnh và ngoại tỉnh./.

Tác giả: Nguyễn Diệu

Nguồn tin: Phương Nam