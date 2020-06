Cty TNHH Xây dựng đầu tư cơ sở hạ tầng Phú Thọ bị công dân tố cố tình hủy hoại tài sản

Ông Hòa trình bày: Sáng ngày 10/6 vừa qua, khi ra vườn tưới cây (nhà ông Hòa ở cách khu vườn này khoảng 3 km) thì ông tá hỏa phát hiện toàn bộ tường rào và cây cối trong khu đất 300 m2 của gia đình ông đã bị phá dỡ. Tại hiện trường chỉ còn thấy vài mét tường vẫn còn chỏng chơ chưa kịp phá dỡ hết và xác những cây cau Vua tuổi đời hàng chục năm bị đốn hạ bỏ lại.

Mảnh đất này của gia đình ông đã được UBND huyện Nghi Lộc cấp tại Quyết định cấp đất số 684/QĐUB vào ngày 23/8/1992 cho bố ruột ông là cụ Lê Đình Hương (hiện nay cụ Hương vẫn còn sống) với ranh giới đã được xác nhận cụ thể. Hàng chục năm nay, gia đình ông vẫn sử dụng đất được giao bình thường, không có xảy ra tranh chấp, đất chưa bị thu hồi hay bị kê biên, tịch thu…

Từ ngày khu vực đất xã Nghi Phú, giáp ranh với thửa đất của gia đình ông Hòa được đưa vào quy hoạch, triển khai xây dựng khu dân cư, do nắm bắt được thông tin mảnh đất gia đình mình sẽ quy hoạch vào đường nên gia đình ông cũng để nguyên hiện trạng, chỉ chăm lo cho số cây cảnh đã trồng lâu năm, ngoài ra không thực hiện xây dựng, cơi nới công trình nào trên đất.

Mảnh đất gia đình ông Hòa có đơn tố cáo Cty TNHH Xây dựng đầu tư cơ sở hạ tầng Phú Thọ có hành vi cố tình hủy hoại tài sản

Sau khi phát hiện vụ việc, ông Hòa đã nhanh chóng báo cho UBND xã Nghi Kim, đồng thời phối hợp với phía CA xã làm biên bản hiện trường, ghi nhận nội dung đất đai, cây cối, và tường xây bị hủy hoại.

Cùng với đó, ông Hòa cũng đã làm đơn khiếu nại, tố cáo hành vi hủy hoại tài sản gửi UBND xã Nghi Kim, Công an xã Nghi Kim đề nghị làm rõ việc liên quan tới thông tin Cty TNHH Xây dựng đầu tư cơ sở hạ tầng Phú Thọ (Nghi Phú, TP Vinh) chính là đơn vị trực tiếp thi công, hủy hoại tài sản gia đình ông.

“Ai đời doanh nghiệp lại làm ăn kiểu đó, không tôn trọng người dân thì phải tôn trọng pháp luật, đường này đất của gia đình tôi, chưa thu hồi vậy mà họ ngang nhiên cho máy xúc, máy ủi đào xới đất, phá tường rào, cây cối đã trồng hàng chục năm như chốn vô pháp. Thật không thể chấp nhận được. Khi tôi tố cáo lên công an, thì họ chối quanh co. Theo tính toán ước lượng thiệt hại phải khoảng 40 triệu. Do thấy đủ căn cứ để xử lý hành vi hủy hoại tài sản công dân nên tôi tố cáo làm rõ và xử lý nghiêm minh” – Ông Hòa bức xúc trình bày.

Quyết định cấp đất mà UBND huyện Nghi Lộc cấp cho gia đình cụ Hương (bố ruột ông Hòa) và hiện trạng khu đất đã bị đào xới, tường rào và cây cối bị phá

Liên quan tới vụ việc, xác nhận với PV PL&DS, ông Nguyễn Văn Khiêm – Chủ tịch UBND xã Nghi Kim cho biết, chỉ khi nhận được thông tin phản ánh từ gia đình ông Hòa thì mới biết phía Cty Phú Thọ tổ chức thi công.

Điểm thi công là địa điểm giáp ranh giữa xã Nghi Kim và xã Nghi Phú, phần dự án khu dân cư mà Cty TNHH Xây dựng đầu tư cơ sở hạ tầng Phú Thọ, thực hiện chủ yếu nằm bên xã Nghi Phú. Đất của gia đình ông Hòa giáp ranh với dự án, việc thi công cũng không thấy Cty báo cho xã. Đất của gia đình ông Hòa thì được cấp Quyết định giao đất từ lâu, cũng chưa thấy thu hồi từ cơ quan chức năng. Gia đình ông Hòa có đề nghị thì xã cũng giao bên CA trực tiếp làm rõ.

Liên quan tới nội dung tố cáo hủy hoại tài sản mà gia đình ông Hòa tố Cty TNHH Xây dựng đầu tư cơ sở hạ tầng Phú Thọ, PV đã liên hệ qua điện thoại với người đàn ông tên Tùng, là người trực tiếp của Cty này đang làm việc với phía CA xã Nghi Kim về đơn tố cáo. Qua điện thoại ông Tùng xác nhận ông là người phụ trách kỹ thuật của dự án, việc thi công như nội dung ông Hòa nêu là có. Hiện tại Cty cũng đang phối hợp với phía Công an xã Nghi Kim, gia đình ông Hòa cũng như các cơ quan chức năng để xác minh rõ. Vì theo ông Tùng, đất đó đã được giao rồi thì đơn vị mới thi công ?!

PL&DS sẽ tiếp tục phản ánh sự việc này.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: Báo Pháp luật & Dân sinh