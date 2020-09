Trong Hội nghị thông tin báo chí về dự án Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ diễn ra vào chiều 29/9, Đại tá Đỗ Thanh Bình - Cục phó Cảnh sát giao thông, cho biết lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục CSGT rà soát và kiểm tra sức khỏe cũng như năng lực của cán bộ, chiến sĩ trước khi ra ngoài làm nhiệm vụ. Theo đó, dự kiến sắp tới cán bộ CSGT nào có vòng 2 to sẽ được ra đường làm nhiệm vụ, báo Thanh Niên đưa tin.

"Trong năm nay, chúng tôi sẽ nghiên cứu đưa ra các bài kiểm tra sức khỏe, năng lực, các tiêu chí về cân nặng, chiều cao và số đo vòng hai của cảnh sát giao thông trước khi tuyển chọn làm nhiệm vụ ngoài đường", đại tá Bình nói.

Đại tá Đỗ Thanh Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh Người Lao Động

Mặc dù chưa có thống kê cụ thể nào nhưng trong thực tế đang có những cán bộ, chiến sĩ có vòng bụng to làm nhiệm vụ điều tiết, xử lý vi phạm trên đường. Tuy nhiên, theo đại tá Bình, cảnh sát bụng to sẽ gặp phải khó khăn trong những tình huống khẩn cấp như truy bắt tội phạm, giải cứu người gặp nạn hay giải quyết các công việc cần sức bền và sự nhanh nhạy.

Vì lý do đó, Cục CSGT dự kiến sẽ điều chuyển những cán bộ, chiến sĩ không đủ điều kiện làm nhiệm vụ ngoài đường do vòng bụng to sang làm công việc văn phòng hoặc vị trí khác phù hợp hơn. Sau khi được ban hành, quy định này sẽ được áp dụng cho CSGT trên toàn quốc.

CSGT bụng to sắp tới 'không được làm nhiệm vụ ngoài đường'. Ảnh minh họa

Bên cạnh việc lựa chọn cán bộ CSGT đáp ứng về yêu cầu sức khỏe, Cục CSGT cũng sẽ đào tạo, tập huấn các bài ứng xử cho lực lượng làm nhiệm vụ ngoài đường, để góp phần xây dựng hình ảnh người cảnh sát thân thiện, thanh lịch.

"Sắp tới đây, cán bộ CSGT nào vòng hai to sẽ không cho ra đường làm nhiệm vụ. Dứt khoát phải chọn người khỏe mạnh, có tinh thần phục vụ nhân dân, kiến thức đầy đủ”, báo Người Lao Động trích dẫn lời Đại tá Bình.