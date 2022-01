Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác tổ chức, cán bộ

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn trao quyết định và chúc mừng Đại tá Lê Thanh Hùng.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Thanh Hùng, Phó trưởng Phòng Tham mưu Tổng hợp, Văn phòng Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu.





Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chúc mừng Đại tá Lê Thanh Hùng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chúc mừng Đại tá Lê Thanh Hùng được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu. Đồng thời, mong muốn trên cương vị công tác mới, Đại tá Lê Thanh Hùng tiếp tục phát huy những kiến thức, kinh nghiệm của mình, nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.





Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II chúc mừng Thượng tá Huỳnh Văn Em.

* Chiều 12/1, tại TP Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Huỳnh Văn Em, Trưởng khoa Khoa Nghiệp vụ cơ bản, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II.

Phát biểu tại buổi lễ Đại tá Nguyễn Văn Quốc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II đề nghị, trên vị trí công tác mới, Thượng tá Huỳnh Văn Em tiếp tục nêu cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao hơn nữa năng lực công tác, gương mẫu trong lối sống; giữ gìn đoàn kết nội bộ, luôn cố gắng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.





Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An trao quyết định bổ nhiệm các cán bộ lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.



* Chiều 11/1, Công an tỉnh Long An đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an tỉnh Long An.

Theo quyết định, Thượng tá Phạm Ngọc Điền, Phó Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Long An được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Long An.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao được thành lập có chức năng nhiệm vụ tham mưu cho ban Giám đốc Công an tỉnh Long An chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An yêu cầu lãnh đạo và các cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhanh chóng ổn định tổ chức để bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ./.

Nguồn tin: Báo Chính phủ