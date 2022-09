Công an Phan Thiết làm việc với Tina Duong

Trước đó, anh N.H.N. gửi đơn đến công an tố V.A. lừa khoảng 1,5 tỷ đồng. Anh này cho biết vụ việc đang được Công an TP Phan Thiết tiếp nhận. Ngoài ra, theo phản ánh trên mạng xã hội của một phụ nữ tên L., năm 2018, V.A. với vẻ ngoài giàu sang đã hẹn hò với em chồng chị này. Chị L. cho rằng Tina Duong nhiều lần chủ động tặng quà cho gia đình bạn trai, thể hiện sự hiểu biết về những tài sản xa xỉ, đắt tiền. Sau đó cô gái thường xuyên vay tiền của gia đình. Có lần chồng của chị được V.A. rủ huy động cả chục tỷ đồng để đầu tư bất động sản. Chị L. còn cho biết đám cưới giữa V.A. với em chồng chị rất xa xỉ, diễn ra tại khách sạn 5 sao ở Hà Nội, mời vài trăm khách, của hồi môn là chiếc Rolls Royce hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên chị L. cho rằng đây là chiêu trò lừa đảo của V.A. Cô gái này đã thuê biệt thự, căn hộ hạng sang, thuê xế hộp sang trọng ở để "làm màu"; thuê người đóng giả bố và đến dự tiệc cưới; thuê người đóng giả nhân viên công chứng để giao dịch bất động sản... Theo chị L., tổng số tiền V.A. lừa gia đình chị vào khoảng 17 tỷ đồng. Hôm 17/9, biết V.A. ở Bình Thuận, chị L. đã báo công an để mời cô gái này về trụ sở làm việc. Sau đó, V.A. được người thân bảo lĩnh. Theo Tiền Phong, quá trình làm việc, "tiểu thư sang chảnh" Tina Dương cho rằng mình không lừa đảo, mà chỉ có mối quan hệ làm ăn với người gửi đơn tố cáo là ông N.H.N.