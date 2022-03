Công an mời làm việc đội ngũ 'hậu cần' giúp bà Nguyễn Phương Hằng livestream

Hai ngày qua Công an TPHCM phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương cũng đã triệu tập làm việc với nhiều tài khoản mạng xã hội phát tán thông tin sai sự thật liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng bị bắt.