Công an Hải Phòng triệt phá tụ điểm cờ bạc ven sông Tam Bạc

4 chiếu bạc dưới hình thức Lốc, Binh, Liêng.

Theo đó, hồi 15 giờ 30 phút ngày 24/05/2022, tổ công tác HP22 - Công an quận Lê Chân tuần tra trên tuyến đường Lán Bè phát hiện, kiểm tra, bắt giữ 14 đối tượng đang đánh bạc được thua bằng tiền (gồm 04 chiếu bạc) dưới hình thức “Lốc, Binh, Liêng”. Các đối tượng bị bắt tại quán nước gầm cầu An Dương, phường Lam Sơn, quận Lê Chân do bà Lê Thị Hữu (SN 1970; số 02/317 Lán Bè, Lam Sơn) làm chủ quán.

Tổ công tác HP22- Công an quận Lê Chân đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật trên cho lực lượng chức năng để tiếp tục xác minh xử lý theo quy định.

Thực hiện nghiêm kế hoạch HP22 của công an TP Hải Phòng về tuần tra, chốt điểm, mật phục, kiểm tra hành chính, vây ráp thực hiện phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn, Công an quận Lê Chân đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các Đội nghiệp vụ, Công an các phường đề ra chỉ tiêu cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đợt cao điểm.

Các đối tượng đánh bạc bị bắt giữ.

Ngay từ những ngày đầu, lực lượng Công an quận đã xác lập và xóa phá thành công nhiều chuyên án, bắt giữ các đối tượng trong nhiều vụ đánh bạc. Ngoài ra, lực lượng cũng tiến hành tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Hồ Sen – Cầu Rào 2 – Bùi Viện và tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường chính thuộc địa bàn quận Lê Chân. Qua đó, sau khi phát hiện 65 đối tượng điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, không mang theo đăng ký xe, lực lượng đã đã bàn giao cho các đơn vị xử lý theo thẩm quyền.

Tác giả: An Thi

Nguồn tin: Pháp luật Plus