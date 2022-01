Công an Hà Tĩnh bổ nhiệm, luân chuyển nhiều cán bộ

Tại lễ công bố, Giám đốc Công an Hà Tĩnh, Đại tá Lê Khắc Thuyết trao quyết định về việc luân chuyển Đại tá Nguyễn Trọng Tranh - Trưởng phòng An ninh đối ngoại đến giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát môi trường; bổ nhiệm Thượng tá Phạm Việt Hưng - Phó phòng Tham mưu giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh đối ngoại.

Công an Hà Tĩnh luân chuyển, bổ nhiệm 2 tân trưởng phòng

Giám đốc Công an Hà Tĩnh, Đại tá Lê Khắc Thuyết đánh giá các đồng chí được luân chuyển, bổ nhiệm đợt này là những lãnh đạo có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn cao, có bề dày kinh nghiệm trong suốt quá trình công tác; trải qua nhiều lĩnh vực công tác khác nhau nhưng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Giám đốc Công an Hà Tĩnh, Đại tá Lê Khắc Thuyết phát biểu giao nhiệm vụ cho 2 tân trưởng phòng

Đại tá Lê Khắc Thuyết mong muốn 2 tân trưởng phòng trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tạo sự đoàn kết, thống nhất, gương mẫu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ. Nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy truyền thống của đơn vị, chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn lực lượng giữ vững ANTT trên địa bàn.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: giadinhonline.vn