Công an đột kích một sới bạc quý bà

Hiện trường vụ đánh bạc

Ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bàu Bàng cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý 11 đối tượng (có 10 phụ nữ) đánh bạc khi địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội.

Theo điều tra ban đầu, qua công tác trinh sát địa bàn, nắm tình hình đối tượng, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Bàu Bàng xác định một tụ điểm đánh bạc tại căn nhà riêng của bà Chu Thị Minh Châu (44 tuổi, khu phố Xà Mách, thị trấn Lai Uyên).

Đêm 4/10, lực lượng công an bao vây căn nhà của bà Châu. Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện 11 đối tượng đang say sưa sát phạt nhau dưới hình thức chơi “xì dách” thắng thua bằng tiền, thu giữ trên chiếu bạc 44 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan.

Công an huyện Bàu Bàng cho hay, nhóm đối tượng ngoài hành vi đánh bạc còn vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 khi tụ tập quá người quy định.

