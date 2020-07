Công an Đồng Nai điều tra vụ cảnh sát trật tự xô xát, đạp ngã dân

Your browser does not support the video tag.

Công an Đồng Nai chỉ đạo điều tra làm rõ, xử lý nghiêm vụ cảnh sát trật tự xô xát với người vi phạm

Theo Đại Tá Lê Quang Nhân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh đã nắm được vụ việc đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng huyện Cẩm Mỹ điều tra và báo cáo lại vụ việc để xử lý đúng người đúng tội, quyết không bao che.

Theo thông tin phản ánh của người dân, vụ việc xảy ra vào chiều 12/7, khi vợ chồng anh Đỗ Xuân Q. và chị Nguyễn Thị Phương T. dừng xe bên lề đường thuộc Hương lộ 10 (huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) để đi vệ sinh thì xe mô tô công vụ của Thiếu úy Nguyễn Xuân Anh - Công an huyện Cẩm Mỹ tiến tới chặn trước đầu xe.

Hình ảnh giằng co giữa Thiếu úy Nguyễn Xuân Anh và anh Q. (ảnh cắt từ clip)

Lúc này, Thiếu úy Anh yêu cầu kiểm tra giấy tờ và rút chìa khóa xe của vợ chồng anh Q. vì vi phạm lỗi chạy xe ngược chiều trên lề đường. Sau đó, giữa 2 bên xảy ra giằng co, xô xát.

Theo lời nạn nhân, trong quá trình xô xát, anh Q. đã bị Thiếu úy Anh đạp ngã xuống cỏ. Sau đó, anh Q. ra sức đứng chặn trước đầu xe của Thiếu úy Anh để đòi lại chìa khóa xe nhưng bất thành.

Sau đó, vợ chồng anh Q. và chị T., phải dắt bộ xe hơn 1km để tìm chỗ sửa xe nhờ thợ nối tạm dây điện để nổ được máy xe chạy về nhà.

Vụ việc đang được các đơn vị tiến hành điều tra làm rõ và thông tin cụ thể vụ việc với báo chí.

Liên quan đến vụ việc này, Đại Tá Lê Quang Nhân nói thêm, Ban Giám đốc Công an Đồng Nai đã cung cấp số điện thoại đường dây nóng nhằm tiếp nhận thông tin từ người dân phản ánh về các chiến sĩ công an có hành xử không chuẩn mực; từ đó sẽ xử lý nghiêm để giữ gìn kỷ cương, điều lệnh của lực lượng.

Công an tỉnh Đồng Nai mong nhận mọi nguồn tin của nhân dân qua số điện thoại 02518.820.999.

Tác giả: Khoa Nam

Nguồn tin: Báo Dân trí