Công an đang lấy lời khai thanh niên giẫm đạp, dùng gậy 3 khúc đánh học sinh sau va chạm

Thành chính là kẻ đã đánh dã man nữ sinh sau khi va chạm giao thông vào chiều ngày 7/12. Toàn bộ hành động này đã được camera an ninh ghi lại, sau đó được tung lên mạng xã hội.

Công an lấy lời khai Lê Tấn Thành

Ngay sau khi biết thông tin, nhiều người dân phẫn nộ đã tìm đến tận nơi ở của thanh niên này để hỏi rõ về việc hành hung nữ sinh sau va chạm giao thông. Sau đó, lực lượng công an đã đưa thanh niên này về trụ sở công an phường, để lấy lời khai làm rõ vụ việc. Theo ghi nhận, rất nhiều người dân bức xúc vẫn đang có mặt tại trụ sở công an phường để theo dõi.

Tác giả: Phạm Diện

Nguồn tin: Báo Phụ nữ TP HCM