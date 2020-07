Cơn “mưa vàng” cứu sống khoảng 1.800 ha cây trồng ở Quỳ Hợp

Cơn mưa lớn trên diện rộng, kéo dài nhiều giờ đồng hồ trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, góp phần giải hạn và làm cho thời tiết ở đây dịu mát trở lại.

Ông Quáng Vi Giang - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Quỳ Hợp cho biết: Đây được ví như trận “mưa vàng” bởi hiện tại địa bàn Quỳ Hợp có khoảng 1.800 ha cây cây trồng. Trong đó, có 300ha cây hoa màu, mía, cây cam quý đang giai đoạn hạn đang rất cần được tưới tập trung ở các địa phương Thọ Họp, Minh Hợp, Nghĩa Xuân, Văn Lợi; 500 ha lúa đã cấy bị thiếu nước và 1.000 ha lúa có nguy cơ thiếu nước nếu không có mưa trong những ngày tới. Nhờ trận “mưa vàng” này hầu hết 1.800 ha cây trồng ở Quỳ Hợp đều có khả năng hồi phục.

Nhiều diện tích lúa hè thu ở Quỳ Hợp được đón nhận "cơn mưa vàng"

"Mưa vàng" cứu nhiều diện tích cây trồng ở Quỳ Hợp

Ông Đặng Quốc Huy ở xóm Hương Châu xã Châu Đình phấn khởi: Nhờ có trận mưa chiều 1/7 mà 60ha mía, 16ha lúa và 5ha cam, quýt của cả xóm cũng đã thỏa "cơn khát".

500 ha lúa đã cấy bị khô hạn được giải nhiệt nhờ trận "mưa vàng"

Đã nhiều ngày qua tại huyện Quỳ Hợp không mưa, trận mưa kéo dài nhiều giờ đồng hồ đã cứu sống nhiều diện tích các loại cây trồng ở Quỳ Hợp.

Tác giả: Phan Giang

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An