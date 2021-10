Cô giáo mầm non chụp ảnh với trẻ nhận được "mưa lời khen" về nhan sắc từ cộng đồng mạng

Sinh năm 1998 trong một gia đình thuần nông tại huyện miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, từ sự yêu trẻ, ước mơ trở thành cô giáo mầm non, tốt nghiệp THPT, Trần Thị Huyền Trang đã thi tuyển vào khoa Giáo dục mầm non, Trường Đại học Hà Tĩnh.

Năm 2020, sau 4 năm theo học, Huyền Trang tốt nghiệp đại học và trở về quê, hiện đang dạy học tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê. Sở hữu khuôn mặt xinh xắn, thân hình nhỏ nhắn đáng yêu, quá trình dạy học, cô giáo Huyền Trang tranh thủ chụp ảnh cùng với trẻ làm kỷ niệm và “khoe” trên Facebook cá nhân của mình.

Cô giáo Huyền Trang chụp ảnh cùng trẻ mầm non.

Mỗi status đăng tải, hình ảnh cô trò Huyền Trang nhận được nhiều lượt tương tác, yêu thích và bình luận của cộng đồng mạng. Nhiều người gọi cô giáo Trần Thị Huyền Trang là hot girl mầm non.

Huyền Trang chia sẻ: “Sau khi học xong THPT, do yêu trẻ, ước mơ trở thành cô giáo mầm non nên em quyết định học khoa Giáo dục mầm non Trường Đại học Hà Tĩnh. Ra trường đi dạy, thời gian đầu em cũng gặp một số khó khăn như trẻ hay khóc, phải làm giáo án nhiều nhưng em thấy mình rất hợp với nghề này và ngày càng yêu nghề, yêu trẻ hơn”.

Cô trò tranh thủ "tự sướng" để lưu giữ lại kỷ niệm.

Theo cô giáo Huyền Trang, công tác dạy học tại huyện miền núi khó khăn, vất vả hơn ở đồng bằng, thành thị. Mùa mưa lũ, việc đi lại của cô trò ở miền núi khá vất vả, nhiều trẻ phải nghỉ học, một số trẻ có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Cô giáo xinh đẹp bên những đứa trẻ đáng yêu khiến nhiều người tấm tắc

“Đầu năm học, do chưa quen nên trẻ thường khóc nhiều, chưa vào nề nếp, nhưng em không bực bội mà tìm cách dỗ dành, yêu thương các con nhiều hơn. Mình yêu trẻ, dành tình cảm cho các con thì chúng sẽ quý mình, yêu mình và nghe lời mình”, Huyền Trang tâm sự.

Cô giáo Huyền Trang chụp ảnh bên những quả bưởi đặc sản Phúc Trạch.

Ngoài công việc là cô giáo mầm non, dịp cuối tuần, các ngày nghỉ lễ tết, với khuôn mặt dễ thương, Huyền Trang còn làm mẫu ảnh cho các nhiếp ảnh gia hoặc các shop thời trang để thỏa mãn đam mê của mình.

Hình ảnh "tự sướng" của cô giáo hot girl Huyền Trang.

Ngoài công việc giáo viên mầm non, Huyền Trang còn làm mẫu ảnh để thỏa mãn đam mê của mình

