Cô gái tử vong trong vụ đốt nhà trọ đang mang bầu 2 tháng, chuẩn bị làm đám cưới

Trưa nay, lãnh đạo UBND xã Tản Lĩnh (huyện Ba Vì, Hà Nội) cho biết, chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình hoàn tất thủ tục mai táng cho chị Nguyễn Thị M.A. (25 tuổi, trú tại thôn An Hoà).

Lãnh đạo UBND xã Tản Lĩnh cho biết, chị A. là con cả trong gia đình 3 anh em. Sau khi học xong đại học A. ở lại trung tâm Hà Nội làm việc. Cô gái này sắp làm đám cưới và hiện đang mang thai khoảng 2 tháng.

Sự việc xảy ra khiến gia đình, chính quyền địa phương vô cùng bất ngờ, xót xa.

Theo thông tin từ Công an Hà Nội, vào khoảng 19h ngày 31/3, Trung tâm thông tin chỉ huy CATP Hà Nội nhận được tin báo của người dân về việc xảy ra cháy khu nhà trọ 5 tầng 1 tum địa chỉ tại số 04, ngõ 60 đường Phú Đô, phường Phú Đô, Nam Từ Liêm.

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy, cứu và hướng dẫn thoát nạn 12 người, trong đó có 4 trẻ em, ra khỏi đám cháy; đồng thời phát hiện 1 thi thể nữ giới tại hiện trường.

Song song với việc cứu, chữa cháy, lực lượng chức năng đã khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Khẩn trương điều tra, đến khoảng 23h cùng ngày, Công an quận Nam Từ Liêm đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội và Cục Kỹ thuật hình sự - Bộ Công an, làm rõ, bắt giữ được người phóng hoả là Trần Thị Thanh Hải (29 tuổi, trú xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định hiện ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ).

