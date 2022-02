Cô gái mất tích suốt 14 năm (P2): Câu chuyện vu vơ của "bà bán nước" đã lật mặt hung thủ gây án

Câu chuyện 14 năm trước

Theo trình bày của người nhà chị H, vào một buổi tối tháng 10/1990, sau bữa cơm, chị H xin phép đi gặp người yêu tên T. Lúc này, em trai chị H cũng "lẽo đẽo" bán theo. Hai người đến khu lán trại thì gặp T ở đây. Được một lúc, chị H bảo em trai về còn mình thì ở lại để nói chuyện với T. Suốt đêm đó, chị H không quay về. Đến chiều hôm sau, sốt ruột quá, người em trai đến lán tìm T để hỏi.

T rất ngạc nhiên và nói chị H đã rời khỏi lán để về nhà lúc 10h đêm. Việc chị H đi đâu suốt từ thời điểm đó, T không biết. Nghe thấy vậy, em trai chị H cũng lặng lẽ ra về.

Những ngày sau đó, có lần T rủ em trai chị H đi dạo rồi hỏi chuyện. Một lần khác, T tìm đến nhà chị H. T ngập ngừng, nói với gia đình chị này rằng vào cái đêm ấy, chị H đã lấy cắp hết tiền, vàng của T rồi bỏ đi.

Nghe đến đây, người thân chị H chỉ biết thở dài trong im lặng. Sau đận ấy, T không bao giờ quay lại nữa. Bản thân mẹ chị H, nhiều năm đi tìm con không có kết quả và được thầy bói phán, chị H vẫn đang sống sung túc thì đã yên lòng, chẳng đả động đến câu chuyện cũ. Những mảnh ký ức về cô con gái tuổi 20 lặng lẽ mờ dần theo vết thời gian.

Các trinh sát xoáy sâu vào mối quan hệ này thì được biết, sau thời gian yêu nhau khá nồng thắm, trước khi chị H mất tích, giữa hai người nảy sinh những mâu thuẫn. Chị H hay buồn, suy nghĩ, còn T thường tránh mặt khi chị H đến tìm. Có vẻ, mối quan hệ của họ bắt đầu có những vết rạn, nhàn nhạt.

Mục tiêu bây giờ là người đàn ông tên T, chỉ có anh ta mới lý giải và làm rõ phần nào về cái chết của chị H cách đây 14 năm. Các trinh sát bắt đầu vào cuộc, thế nhưng T ở đâu thì lại là câu chuyện khó khăn.

(Ảnh minh họa, không liên quan tới vụ án)

Vị sư thầy

Quá trình đi tìm hiểu về cái chết của chị H, có một lần, trinh sát ngồi uống nước ở ven đường được nghe câu chuyện. Theo người bán nước kể, cách đây vào năm, có 1 người vốn từng công tác tại xí nghiệp đã giải thể này từ Hà Nội vào chơi.

Anh ta ngồi uống nước ở quán và có kể lại câu hỏi của một vị sư thầy ở Hà Nam. Anh ta nói, trong một lần đến ngôi chùa ở Hà Nam, khi giao lưu, sư thầy ở chùa biết anh từng làm ở Nghi Phú đã hỏi liệu anh có biết cô gái tên H ở địa phương này vì sao lại chết oan và có người phải lên chùa làm lễ cầu siêu hay không?

Lúc nghe tới đây, người bán nước cũng chẳng để tâm, vì thời điểm đó ký ức về H cũng đã mai một và phần lớn người dân đều nghĩ H bỏ nhà đi làm ăn xa. Câu chuyện vu vơ bên quán nước cũng chìm vào quên lãng.

Các trinh sát tìm tới ngôi chùa và gặp được vị sư thầy. Sư thầy kể, trước đó nhiều năm, có hai mẹ con khách lạ tìm đến chùa làm lễ cầu siêu cho một cô gái tên H. Khi được hỏi thì người con trai nói H bị chết oan nên muốn làm lễ cho chị này siêu thoát.

Sau lần đó, người con trai cũng không quay lại, chỉ có người mẹ mỗi đầu tháng đều đến chùa thắp hương. Khi lần theo địa chỉ của người phụ nữ, các trinh sát phát hiện, người này chính là mẹ đẻ của anh T, người yêu cũ của chị H. Chi tiết trùng hợp ấy càng khẳng định căn cứ về sự liên quan của T đến việc chị H chết là đúng.

Một tổ công tác được cử ra Hà Nội tìm T. Sau nhiều ngày, cuối cùng các anh cũng xác định được T hiện sinh sống tại quận Hoàng Mai. Thời điểm nhìn thấy lực lượng Công an Nghệ An bước vào nhà, T đã rất bối rối. T được mời về Nghệ An để hợp tác điều tra.

Đêm định mệnh

T có vẻ bất an, ngồi trước các điều tra viên anh ta tỏ ra lắp bắp. Sau rồi, T cũng khai nhận. Theo đó, sau thời gian yêu nhau, khi chị H nhắc đến việc cưới xin thì T lại không muốn.

Từ đây, giữa hai người mà chủ yếu là T nảy sinh tâm lý chán nản, muốn chấm dứt. Chị H thấy người yêu ngày càng "nhạt" nên nhiều lần tìm nói chuyện và bị T tránh mặt.

Tối tháng 10/1990, chị H tìm đến lán T ở để nói chuyện. Trong lúc hai bên cãi vã, do chị H bị bệnh tim nên đã ngất đi. T tưởng chị H đã chết nên hoảng sợ đem chị này đi chôn.

(Ảnh tư liệu)

Lời khai ấy khiến các điều tra viên không đồng tình. Họ bắt đầu trình ra các căn cứ khác. T tái mặt rồi xin được ra mộ chị H thắp nén hương.

Trở về, T đã khai lại. T kể, do chị H đến tìm nói chuyện tương lai, trong khi T không muốn nên hai người có cãi vã. Trong lúc giằng co, chị H bị ngã đập đầu vào thành giường tại lán. T bỏ ra ngoài, một lát sau anh ta quay lại kiểm tra thì phát hiện chị H đã không còn thở.

Hoảng sợ, T kéo thi thể người yêu ra bãi đất ngay trong công trường. Anh ta lấy chiếc chăn hoa bọc thi thể chị H lại, đào đất rồi chôn.

Sau này, T một lần đi gặp em trai chị H để dò la thái độ, thấy người này không nghi ngờ gì, T đã yên tâm. Lần khác, T đến nhà và bịa ra chuyện chị H ăn cắp tiền của mình để bỏ đi.

Bị ám ảnh nặng nề bởi cái chết của người yêu, T sau đó đã xin nghỉ việc quay về Hà Nội sinh sống.

Quá trình dựng lại hiện trường, cơ quan công an xác định lời hai của T khớp với diễn biến vụ việc, khớp với thương tích được phát hiện trên hộp sọ của nạn nhân H.

Vụ án dù trải qua 14 năm, bao dấu vết, bao câu chuyện đã bị che giấu, lu mờ những cuối cũng cũng được phơi bày ra ánh sáng.

Tác giả: T.Sơn

Nguồn tin: giadinh.suckhoedoisong.vn