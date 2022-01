Clip: Thót tim khoảnh khắc "người hùng" cứu bé gái từ đám cháy nhà 3 tầng

Ngày 12-1, tin từ UBND phường Tương Mai (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) cho biết cơ quan chức năng đang điều tra vụ hỏa hoạn trên địa bàn phường khiến 1 người bị thương.

Cháu bé được lực lượng chức năng và người dân đưa đi cấp cứu - Ảnh: Văn Yên

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, tại ngôi nhà 2 tầng tại ngõ 51 Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai bất ngờ bốc khói dữ dội. Đáng chú ý, trước khi ngọn lửa bùng lên, người đàn ông đi chân đất đã trèo lên mái tôn của một ngôi nhà bên cạnh và đưa một bé gái (14 tuổi) đang mắc kẹt phía trong ra ngoài qua khe cửa sổ.

Khoảnh khắc người đàn ông cứu bé gái khỏi đám cháy - Clip: Otofun

Sau khi được người dân cứu, bé gái trong nhà chỉ bị bỏng nhẹ. Bên trong nhà có nhiều đồ dùng và phế liệu bắt lửa.

Tác giả: Ninh Cơ

Nguồn tin: Báo Người lao động