Chuyên gia ô tô khuyên dùng Rush làm xe gia đình phổ thông

Trong bảng xếp hạng 10 mẫu xe bán chạy nhất Đông Nam Á trong năm 2021 có tới 4 mẫu xe thuộc về thương hiệu Toyota là Hilux, Vios, Fortuner và Rush. Đáng chú ý là mẫu xe Rush với gần 70.000 xe được bán ra. Rush cũng là một trong những mẫu xe 7 chỗ đa dụng bán chạy nhất tại Indonesia, Malaysia… tuy nhiên hiện nay, người Việt cũng đang thay đổi dần thị hiếu tiêu dùng. Họ cần một chiếc xe không chỉ hào nhoáng, bóng bẩy mà còn phải là một chiếc xe thực dụng với sự bền bỉ, tiết kiệm xăng, di chuyển trên mọi địa hình, chi phí bảo dưỡng sửa chữa thấp và đặc biệt phải an toàn.

Trong tháng 1/2022, khách hàng mua dòng xe Toyota Rush sẽ được hỗ trợ lệ phí trước bạ 30 triệu đồng, mở ra cơ hội sở hữu dòng xe chất lượng với mức giá hấp dẫn, đặc biệt trong giai đoạn “bình thường mới”, số đông khách hàng cần một mẫu xe có thể mang đến sự an tâm và tiện dụng.

Trong năm 2021. Toyota Việt Nam đã giao gần 4.000 xe Rush tới tay khách hàng. Khi để ý kỹ, chúng ta sẽ thấy khách hàng chọn mua Rush đều là những người hiểu biết về xe hơi, chọn đúng loại xe mình cần và họ coi trọng sự an toàn cho bản thân và gia đình chứ không chạy theo những mẫu xe thời trang.

Mổ xẻ sâu hơn, nhiều kênh đánh giá xe, nhiều chuyên gia cũng đã phân tích vì sao Rush bán chạy ở các nước khác là bởi Rush khác biệt hoàn toàn các đối thủ. Sự khác biệt thể hiện ở gần như toàn bộ xe mà cơ bản nhất là khung gầm, hệ dẫn động và giảm xóc – ba điều (cùng với máy) tạo nên sự vận hành cơ bản của một chiếc xe.

“Mình chọn Rush bởi nhu cầu đi dã ngoại của cả gia đình vào cuối tuần hay dịp lễ, Rush còn leo núi, đi suối hay nhiều đoạn khó khăn được chứ xe khác thì chỉ đứng ngoài nhìn thôi, thêm nữa nếu tính về trang bị an toàn thì rõ ràng là hơn nhiều so với đối thủ, mình không quan tâm ba cái tiện nghi lặt vặt trong xe, thích thì độ rất nhanh và dễ” – anh Phan Trung Quân (Chương Mỹ, Hà Nội) chia sẻ.

Rush sở hữu khung gầm dạng lai giữa kiểu rời (như trên xe bán tải, SUV truyền thống) và liền (trên các xe hạng A, B, C, CUV phổ thông) nên sẽ tận dụng được sự cứng vững ổn định nhưng vẫn đảm bảo linh hoạt cũng như trọng lượng nhẹ. Chính điều này giúp Rush chắc chắn, chịu vặn xoắn, chịu tải trọng tốt hơn cũng như an toàn hơn so với các đối thủ sử dụng hệ thống khung gầm liền khối vốn được phát triển từ những chiếc xe hạng B. Chính vì dựa trên xe hạng B như thế nên giảm xóc sau trên các xe đối thủ vẫn là kiểu thanh dầm chịu xoắn với lò xo cuộn thì trên Rush lại là phụ thuộc đa liên kết với các thanh giằng giống như các mẫu SUV vượt địa hình mạnh mẽ. Hệ thống giảm xóc sau này giúp Rush êm ái trên đường xấu, ổn định chắc chắn trên địa hình đèo dốc cũng như khả năng tải tốt hơn.

Đặc biệt, Rush sở hữu hệ thống dẫn động cầu sau dạng cầu cứng khác hoàn toàn với hệ dẫn động cầu trước như trên các xe đối thủ. Kiểu dẫn động này giống với xe bán tải nên giúp cho Rush có thể tải nặng thoải mái mà không bị giảm khoảng sáng gầm, lực đẩy khoẻ hơn khiến Rush chinh phục các địa hình dễ hơn, thêm nữa lúc này bánh trước chỉ còn nhiệm vụ dẫn hướng nên rất linh hoạt. Những điều khác biệt đó đã giúp cho Rush là một chiếc xe đa dụng thực thụ, phục vụ mọi nhu cầu của chủ nhân.

“Nhà mình ở Mộc Châu, Sơn La nên mua Rush là quá chuẩn, xe đi rừng núi đèo dốc vô tư luôn, chả ngại ngần gì. Mấy ông bạn mua mấy xe khác, về chỉ trời mưa mưa chút là đố dám chui vô mấy đường đất đấy, đây Rush của mình vẫn chạy tuốt. Ngay cả khi chở đủ cả 7 người, xe mình leo đèo dốc vô tư, đi đường xấu nhiều đá không cạ gầm, xe khác cạ gầm suốt, nghe mà xót hết cả xe. Nói chung Rush là quá hợp lý cho ai muốn xe thực dụng, xe là để chở và đi lại chứ không phải để mà khoe mẽ” – anh Nguyễn Văn Lộc (Mộc Châu, Sơn La) chia sẻ.



Ngoài ra, cũng phải kể đến nội thất tiện nghi của Rush với màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, dàn âm thanh 8 loa. Điều hòa tự động một vùng, 13 hộc để đồ, cổng sạc 12V ở cả hai hàng ghế. Khoang hành lý có thể linh hoạt cân bằng không gian giữa chở người và chở đồ.

Xét về an toàn, Rush được xem là mẫu xe an toàn nhất phân khúc khi đạt chứng nhận an toàn 5 sao của Asean NCAP (đối thủ chỉ đạt 4 sao) với 6 túi khí trong khi đối thủ chỉ 2 hoặc 4, bên cạnh đó là hàng loạt các tính năng khác như phanh ABS, EBD, BA, VSC, TRC, HAC, camera lùi…

Toyota Việt Nam đang triển khai các chương trình "Tưng bừng ưu đãi, vạn lời tri ân", dành cho các mẫu xe khác như Corolla Altis, Innova và Wigo lên tới 40 triệu đồng (tùy từng mẫu xe và từng phiên bản). Bên cạnh đó, TFS Việt Nam cũng ra mắt nhiều chương trình ưu đãi lãi suát hấp dẫn dành cho khách hàng mua trả góp từ ngày 1/11/2021 đến hết ngày 28/1/2022 (áp dụng tùy từng xe). Kết thúc năm 2021, Toyota Việt Nam xuất xưởng 30.330 xe, đưa sản lượng sản xuất tích lũy đạt 624.100 xe. Doanh số bán hàng của hãng này đạt 69.002 xe (bao gồm Lexus), đứng đầu thị trường xe con trong năm 2021. Trong đó, Vios và Corolla Cross vào top 10 xe bán chạy nhất năm. Trong lĩnh vực dịch vụ, Toyota đón gần 1,14 triệu lượt khách hàng, nâng tổng lượt xe sử dụng dịch vụ chính hãng lên 14,5 triệu lượt. Năm 2021, hãng này khai trương 10 đại lý mới, nâng tổng số đại lý Toyota lên con số 78 đặt tại 40 tỉnh thành trên cả nước.

Tác giả: LH

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn