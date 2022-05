Chùm ảnh trường học Nghệ An đưa học bơi, kỹ năng sinh tồn vào chính khóa

Trường Mầm non Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An tổ chức chương trình truyền thông phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ, phụ huynh và người dân ngay tại bờ suối. Theo cô Lê Hồng Quang - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường có 5 điểm lẻ tại các bản nằm dọc sông, suối. Vì vậy, việc tổ chức chương trình ngay tại đây là ví dụ trực quan sinh động để trẻ mầm non có thể hiểu và tiếp thu.