Chưa thay đổi biện pháp ngăn chặn với ông Nguyễn Đức Chung

Ông Nguyễn Đức Chung

Thông tin liên quan đến việc gia đình xin cho ông Nguyễn Đức Chung tại ngoại để điều trị bệnh, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho hay, theo báo cáo của Cơ quan An ninh điều tra, tình hình sức khỏe của ông Chung là “bình thường trong điều kiện mới”.

Về việc có thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với ông Chung hay không, Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, luật sư và gia đình ông Chung có đơn, Cơ quan An ninh điều tra cũng đã nhận được đơn này. Tuy nhiên, việc chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước là rất nghiêm trọng, cho nên, hiện chưa thay đổi biện pháp ngăn chặn. Còn các vụ án liên quan đến ông Nguyễn Đức Chung vẫn đang tiếp tục điều tra. Đại diện Bộ Công an cũng nói thêm, Cơ quan An ninh điều tra đã phối hợp với cơ quan y tế trong việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho ông Nguyễn Đức Chung trong trại tạm giam.

Công khai giá thiết bị y tế

Cũng tại buổi họp báo, phóng viên đặt câu hỏi về tình trạng nhiều bệnh viện đẩy giá thiết bị y tế, không chỉ ở Bệnh viện Bạch Mai mà còn những bệnh viện lớn đầu ngành khác. Sau khi xảy ra vụ việc ở CDC Hà Nội, Bộ Y tế đã tiến hành rà soát, kết quả đến nay ra sao và có tiến hành tiếp đợt rà soát tại tất cả các bệnh viện công? Làm thế nào ngăn chặn được lỗ hổng trong việc đẩy giá thiết bị y tế? Có ý kiến cho rằng, đã có chính sách tự chủ bệnh viện công nhưng lại chưa có quy định hướng dẫn về giá dịch vụ y tế theo yêu cầu nên dẫn tới tình trạng trên.

Trao đổi với phóng viên về vụ án tại Bệnh viện Bạch Mai, Thiếu tướng Tô Ân Xô cho rằng, cơ quan điều tra đã cung cấp thông tin cho báo chí tương đối đầy đủ. Còn tiếp tục như thế nào, có mở rộng điều tra hay không phải căn cứ vào tài liệu thu thập được, lời khai của các bị can. “Vụ án tại Bệnh viện Bạch Mai không phải vụ đầu tiên, và chắc chắn cũng không phải vụ cuối cùng. Nếu có chỗ nào vi phạm thì cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm”, ông Tô Ân Xô nói.

Thông tin thêm về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nói, chủ trương xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế là đúng đắn đã được thông qua bởi các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, các đạo luật và được cụ thể hoá tại các nghị định. Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 15 về liên doanh, liên kết trong lắp đặt các trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế. “Vấn đề xã hội hoá này, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu tại các cơ sở y tế”, ông Sơn nói.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Bộ Y tế, cũng phải nhìn nhận một số tồn tại của công tác xã hội hóa, đó là tình trạng nâng giá các trang thiết bị. Về vụ án tại Bệnh viện Bạch Mai, ông Sơn khẳng định, không phải bây giờ Bộ Y tế mới có chỉ thị rà soát lại các đề án lắp đặt trang thiết bị theo hình thức xã hội hóa. “Sau mỗi đợt thanh tra, kiểm toán, chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị rà soát lại các đề án, giao trách nhiệm cho giám đốc sở y tế, giám đốc bệnh viện thuộc Bộ Y tế về việc phê duyệt các đề án, giá dịch vụ y tế, công khai với người dân”, ông Sơn nói.

Cũng theo ông Sơn, gần đây nhất, Bộ Y tế đã công khai tất cả giá trang thiết bị lên cổng thông tin điện tử của bộ như giá thuốc, vật tư y tế…để làm kênh cho các đơn vị khi tổ chức mua sắm, tổ chức xã hội hóa. Dự kiến tới đây, tất cả các doanh nghiệp đều công bố giá thiết bị y tế lên Cổng thông tin Bộ Y tế.

Trả lời câu hỏi liên quan đến vụ 600 cột điện ở miền Trung bị gãy vừa qua, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, Bộ đã yêu cầu ngành điện và EVN trực tiếp rà soát, phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp tổng thể trong công tác thiết kế, quản lý xây dựng công trình, mua sắm hàng hóa và quản lý vận hành các công trình này.

Tác giả: LUÂN DŨNG - VĂN KIÊN

Nguồn tin: Báo Tiền phong