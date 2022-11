Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc mừng Trường Chính trị tỉnh và Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc

Tới thăm Trường Chính trị tỉnh, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thế hệ thầy giáo, cô giáo, lãnh đạo, cán bộ quản lý Nhà trường nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Trường Chính trị tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn đại biểu đến chúc mừng Trường Chính trị tỉnh

Nhấn mạnh về vai trò, vị trí rất quan trọng của Trường Chính trị tỉnh – cái nôi đào tạo lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: “Kết quả đào tạo của Nhà trường đã tác động rất lớn đến chất lượng đội ngũ cán bộ của tỉnh, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ ngang tầm với vị trí công tác”.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn công tác tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy – HĐND-UBND-UBMTQ tỉnh cho Trường Chính trị tỉnh

Chia sẻ khó khăn trong thực hiện công tác đào tạo từ nội dung chương trình đến cơ sở vật chất, trang thiết bị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung mong muốn cán bộ, giáo viên Nhà trường vượt qua khó khăn, tâm huyết, tận tâm với nghề để thực hiện nhiệm vụ được giao, đó là thường xuyên đào tạo trình độ lý luận chính trị, nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ chủ chốt về ý thức trách nhiệm đối với vị trí công tác của mình để cùng thực hiện mục tiêu chung xây dựng quê hương tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nói chuyện với các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung, nhiệm vụ quan trong nhất lúc này là sớm thực hiện thành công việc đưa Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn cấp 1. Để thực hiện mục tiêu này đòi hỏi Nhà trường phải đổi mới một cách toàn diện, đồng bộ phù hợp với yêu cầu từ công tác đào tạo, giảng dạy, xây dựng nội dung chương trình, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên cũng như đáp ứng được yêu cầu về cơ sở vật chất trong thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, quan tâm đến chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ, giảng viên của Nhà trường để yên tâm gắn bó với công tác giảng dạy tại trường.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm cùng các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh

Ban Giám hiệu Nhà trường cần tiếp tục phát huy truyền thống tinh thần đoàn kết, thống nhất để làm tốt chức năng nhiệm vụ của Trường Chính trị tỉnh. Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam diễn ra cùng với thời điểm tổ chức các chuỗi hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công”, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định đoàn kết là yếu tố hết sức quan trọng ở đâu có đoàn kết chắc chắn sẽ thành công.

Đ/c Lê Thị Hoài Chung – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cơ quan, ban, ngành các cấp tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho Trường Chính trị thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc mừng Trường cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn công tác đã đến thăm chúc mừng Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc. Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cán bộ, giảng viên Nhà trường, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung mong muốn Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, tạo ra được đội ngũ có kỹ năng, tay nghề cao không chỉ cho tỉnh Nghệ An, khu vực mà cả nước và quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn công tác tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy – HĐND-UBND-UBMTQ tỉnh cho Trường cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc

Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc là món quà của Chính phủ Hàn Quốc dành tặng cho quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh; là một trong những cơ sở đào tạo nghề có uy tín và thương hiệu. Trường được Thủ tướng Chính phủ xác định là một trong 70 trường cao đẳng chất lượng cao đủ năng lực đào tạo một số ngành, nghề, được các nước tiên tiến trong khu vực ASEAN hoặc quốc tế công nhận.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc đạt được và những đóng góp của Nhà trường cho tỉnh nhà trong thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tham quan cơ sở vật chất của Nhà trường và những sản phẩm do chính sinh viên sản xuất – thực hành trong chương trình đào tạo

Trao đổi với cán bộ, giảng viên Nhà trường, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung mong muốn Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc tiếp tục phát huy thế mạnh của mình để gặt hái được nhiều thành tích hơn nữa. Trong giai đoạn hiện nay, với vị thế của mình, Nhà trường đang có những cơ hội để phát triển khi tỉnh nhà đang tập trung đẩy mạnh có những hiệu quả rõ nét trong thu hút đầu tư, nhất là trong thu hút đầu tư nước ngoài. Trong năm nay, lần đầu tiên Nghệ An đứng tốp đầu cả nước về thu hút các dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn hơn 900 triệu USD. Đi cùng với lựa chọn đầu tư tại Nghệ An, các doanh nghiệp cũng đã đặt yêu cầu về nguồn nhân lực có kỹ năng tay nghề. Do đó, thời gian tới, trong triển khai đào tạo nghề Nhà trường cần có hợp tác đào tạo theo đặt hàng của các doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn và đề nghị Nhà trường với thương hiệu của mình có thể phối hợp với các trường trung học phổ thông để định hướng, phân luồng cho học sinh phổ thông thay đổi cách nhận thức để có lựa chọn phù hợp, bởi lâu nay với truyền thống hiếu học, khổ học thành tài, nhiều người vẫn thích học để làm thầy hơn làm thợ. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Nhà trường cần truyền cảm hứng học nghề để học sinh, sinh viên yêu nghề, say nghề và giỏi nghề, tự tin theo học, sống và phát triển với chính nghề của mình.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn