Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung: 'Nghệ An cần thay đổi cách tiếp cận đối với các nhà đầu tư'

Trong khuôn khổ kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, tại cuộc thảo luận chiều 11/12, ông Ngyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho rằng, kết quả thu hút đầu tư trong 5 năm qua của Nghệ An chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế. Nghệ An vẫn là vũng trũng trong thu hút đầu tư vốn nước ngoài, chưa có dự án nào trên 100 triệu USD. Việc tỉnh chưa thu hút được dự án lớn thì nguyên nhân chính là hạ tầng của tỉnh còn khiêm tốn, nguồn lực lao động chưa đáp ứng được yêu cầu của nhà đầu tư.

Theo ông Trung, trong giai đoạn tới, Nghệ An cần thay đổi cách tiếp cận đối với các nhà đầu tư với quan điểm đồng hành, chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Nghệ An phải tháo gỡ nút thắt về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tránh để xảy ra tình trạng “Tỉnh mở, Sở thắt” như lời của Thủ tướng Chính phủ từng nhấn mạnh trong lần dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025.

“Để Nghệ An phát triển, cần tạo sự hấp dẫn với nhà đầu tư, vì vậy mong muốn HĐND tỉnh quan tâm xem xét, thông qua các cơ chế, chính sách về thu hút đầu tư, giá đất KCN để thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư về với tỉnh”, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định.

Ông Trung cũng cho rằng, dù chưa có dự án trọng điểm nhưng tỉnh đã thu hút được nhiều dự án sản xuất quy mô vừa phải, ngành nghề phù hợp với điều kiện của tỉnh, thân thiện với môi trường, sử dụng đất ít, giải quyết được nhiều việc làm cho con em địa phương.

Đối với những dự án không đảm bảo yếu tố về môi trường, có nguy cơ ảnh hưởng đến người dân thì tỉnh kiến nghị không triển khai, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung khẳng định.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, năm 2020 mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được là rất tích cực. Bước sang năm 2021, tỉnh xác định sẽ gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19. Vì thế, trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, tỉnh thống nhất sẽ bố trí nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm, từ đó dẫn đến việc một số địa bàn, lĩnh vực việc bố trí vốn sẽ hạn chế hơn.

