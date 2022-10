Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình mưa lụt trên địa bàn huyện Hưng Nguyên

Chiều 01/10, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã đi kiểm tra tình hình bão lũ trên địa bàn huyện Hưng Nguyên. Cùng đi có các đồng chí: Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN&PTNT, Đặng Thanh Tùng – Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Đại tá Cao Minh Huyền – Phó Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS tỉnh.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, từ ngày 28/9 đến 29/9/2022, trên địa bàn huyện Hưng Nguyên đã có mưa to đến rất to, gây ngập úng cục bộ, thiệt hại một số diện tích sản xuất. Cụ thể, có 15 ha lúa Hè Thu (tại xã Hưng Tây); 72,57 ha rau màu; 2 ha rau, quả nhà màng; 35 ha cam xã Đoài (xã Hưng Trung) cùng với hơn 143ha cá bị ngập; hàng nghìn con gia súc và gia cầm chết, trôi.





Toàn xã Châu Nhân có hơn 1 nghìn hộ dân bị chia cắt

Chiều nay trên địa bàn xã Châu Nhân tiếp tục mưa to, Đoàn phải đi xuồng vào khu vực các xóm bị ngập sâu phía ngoài đê

Hiện trên địa bàn huyện có 3.081 ngôi nhà bị ngập. Đến 10 giờ ngày 01/10/2022, toàn huyện có 38 xóm bị ngập: Hưng Yên Bắc (4 xóm); Hưng Trung (11 xóm); Hưng Đạo (2 xóm); Hưng Yên Nam (3 xóm); Châu Nhân (5 xóm); Long Xá (1 xóm); Hưng Lĩnh (2 xóm); Hưng Lợi (4 xóm); Xuân Lam (3 xóm); Thị Trấn (3 khối). Một số xóm tại các xã: Xuân Lam, Long Xá, Châu Nhân, Hưng Đạo bị ngập sâu, trong đó có 22 hộ tại xã: Long Xá, Xuân Lam, Hưng Đạo bị ngập sâu trên 1m.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ân cần thăm hỏi tình hình, đời sống của người dân vùng lũ

Mưa lớn cũng đã làm vỡ bờ đê Kênh Thấp tại xóm 5 xã Hưng Đạo với chiều dài 7m (đã dược khắc phục ngay trong đêm 29/9, sáng ngày 30/9). 122,7 km đường giao thông tại các xã: Hưng Trung, Hưng Yên Bắc, Hưng Thành, Hưng Yên Nam, Hưng Đạo, Thị Trấn, Châu Nhân, Hưng Lợi bị ngập.

Chủ tịch UBND tỉnh UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ngập sâu với mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn mà các hộ gia đình đang gặp phải

Mưa lũ cũng đã làm sạt lở một số vị trí tạo núi Rậm (xã Hưng Yên Bắc), núi Thành (xã Hưng Thành) núi Rày (xã Hưng Yên Nam), trong đó có 44 hộ với hơn 200 nhân khẩu có nguy cơ phải di dời do sạt lở.

Cùng với đó, có 10 Trường học và 31 Trụ sở, nhà văn hóa xóm, xã, trạm y tế ở các xã trên địa bàn huyện bị ngập (Hưng Trung, Châu Nhân, Hưng Yên Bắc, Long Xá, Hưng Tây, Thị Trấn, Hưng Yên Nam, Xuân Lam)...

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo huyện Hưng Nguyên triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cao nhất tính mạng của người dân

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận và đánh giá cao công tác chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT - TKCN huyện Hưng Nguyên đã kịp thời bám sát tình hình; triển khai các giải pháp phòng chống mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT - TKCN huyện phân công các thành viên Ban Chỉ huy tiếp tục bám sát địa bàn phụ trách kiểm tra, chỉ đạo cơ sở tập trung triển khai các biện pháp khắc phục thiệt hại do mưa bão gây ra, đặc biệt phải đảm bảo an toàn cao nhất tính mạng và tài sản của người dân. Cùng với đó, phải hết sức quan tâm đảm bảo lương thực, thực phẩm cho người dân ở vùng ngập lụt, bị cô lập, không để hộ nào phải thiếu ăn trong lúc này, nhất là với các đối tượng yếu thế, người già, trẻ em, người tàn tật, người có hoàn cảnh neo đơn, khó khăn, các hộ nghèo, các gia đình chính sách.

Riêng tại vùng có nguy cơ sạt lở đất, các cầu, đập tràn ngập lụt phải cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng trực 24/24h nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản; sẵn sàng sơ tán dân khi có nguy cơ sạt lở xảy ra. “Cần có hệ thống theo dõi, cảnh báo để khi có tình huống xảy ra được báo động khẩn cấp để được xử lý kịp thời” – Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Sau khi nước rút, huy động các lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa, dựng lại nhà ở, dọn vệ sinh môi trường, không để bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ. Sửa chữa, khắc phục nhanh công trình hạ tầng thiết yếu; nhanh chóng khôi phục sản xuất, góp phần ổn định đời sống cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị bà con nhân dân phải hết sức cẩn thận để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình trong lúc này

Bà con nhân dân rất vui khi được Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp đến thăm, động viên trong lúc thiên tai lũ lụt

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác triển khai các phương án phòng ứng phó với mưa lũ của lãnh đạo UBND xã Châu Nhân, yêu cầu xã tiếp tục chủ động, bám sát địa bàn các xóm để hỗ trợ bà con nhân dân kịp thời

Tại xã Châu Nhân, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã đến thăm hỏi và động viên các gia đình bị ngập lụt, chia sẻ những khó khăn, vất vả mà thiên tai mang lại. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn bà con luôn chủ động và ứng phó với tình hình. Chính quyền các cấp sẽ triển khai các giải pháp để đảm bảo an toàn cho người dân cũng như đảm bảo các nhu yếu phẩm để bà con nhân dân đảm bảo cuộc sống một cách tốt nhất có thể trong thời gian này.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, trong quá trình sinh hoạt, bà con nhân dân cần hết sức cẩn thận, không chủ quan, không được đi đánh bắt cá ở những nơi ngập sâu, dòng chảy xiết cũng như không được ra ngoài, nhất là vào ban đêm nếu không có việc thật cần thiết để đảm bảo an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra điểm sạt lở bờ kè xã Hưng Lĩnh

Cùng với việc cắm biển báo, chính quyền cơ sở cần bố trí lực lượng trực 24/24h để đảm bảo an toàn tuyệt đối, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra

Các xóm ngoài đê của xã Hưng Lĩnh bị ngập sâu và chia cắt

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung lưu ý huyện cần phải theo sát các ngành để triển khai thực hiện hoàn thành các dự án trên địa bàn

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại đồi Thồ Lô ở xóm Phú Thành, xã Hưng Thành có nguy cơ sạt lở tại vị trí sạt lở cũ.

Do mưa nhiều, trên núi đã xuất hiện vết nứt lớn có chiều dài 120m, chiều sâu sạt lở từ 0,7m đến 1m. Dưới chân núi có khoảng 12 hộ với 55 nhân khẩu đang bị ảnh hưởng, trong đó có 8 hộ có nguy cơ cao cần phải di dời.

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và các thành viên trong đoàn đã đi kiểm tra tình trạng sạt lở bờ kè ở xã Hưng Lĩnh; sạt lở núi Thô Lô tại xã Hưng Thành. Chia sẻ với những lo lắng, tâm tư nguyện vọng của người dân, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với huyện Hưng Nguyên và các sở, ngành liên quan quan tâm, kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống trên địa bàn.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn