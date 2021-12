Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Nghệ An

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước mong muốn Nghệ An tận dụng được các lợi thế của tỉnh để phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, tạo "kỳ tích sông Lam" ngay trong nhiệm kỳ này.

Theo báo cáo của lãnh đạo tỉnh Nghệ An tại buổi làm việc, về nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, đến nay tỉnh đã tiêm mũi 1 cho 98%, tiêm mũi 2 cho 72% người dân từ 18 tuổi trở lên, tiêm mũi 1 cho 38% trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước đạt 6,2%, thu ngân sách năm nay ước đạt 17.600 tỷ đồng, bằng 126% dự toán, trong đó thu nội địa là gần 16.100 tỷ đồng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự vui mừng về những thành tích toàn diện và vượt bậc mà Nghệ An đạt được từ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (năm 2020) đến nay; nhất là trong bối cảnh tác hại nặng nề của dịch COVID-19. Nghệ An cũng là địa phương kiểm soát tốt dịch bệnh, tỷ lệ lây nhiễm ở mức thấp.

Chủ tịch nước cho rằng những kết quả Nghệ An đạt được thời gian qua là rất đáng biểu dương và cội nguồn của thành công đó chính là tinh thần đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Lãnh đạo tỉnh có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực vượt khó để phát triển tỉnh nhà. Trong việc thực hiện các nhiệm vụ tỉnh đều có biện pháp sáng tạo, hiệu quả, nhất là giải ngân vốn đầu tư, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm nay đạt 93%.

Tuy vậy, Chủ tịch nước cũng chỉ ra rằng nhiều tiềm năng phát triển chưa được tỉnh phát huy, chất lượng tăng trưởng chưa cao, chưa có những dự án lớn mang tính đột phá, nhất là dự án có thể chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tỷ lệ hộ nghèo còn cao…

Chủ tịch nước yêu cầu, để thúc đẩy phát triển kinh tế và có những bước đột phá hơn thời gian tới thì lãnh đạo tỉnh cần tập trung khai thác tiềm năng con người, nguồn nhân lực của địa phương với khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Lực lượng lao động trẻ của tỉnh dồi dào. Nghệ An cũng là vùng đất luôn sinh ra những người con xuất sắc, các nhà khoa học lớn của đất nước. Chủ tịch nước cũng đề nghị tỉnh chú trọng hơn nữa khai thác lợi thế miền Tây Nghệ An với tiềm năng lớn để phát triển nông nghiệp. Đặc biệt, Nghệ An cũng cần khai thác tiềm năng vị trí chiến lược có thể kết nối các vùng, khu kinh tế trong vùng, phát huy các cửa ngõ cảng biển, nhất là kết nối với Lào.

Chủ tịch nước mong muốn Nghệ An sẽ tạo nên "kỳ tích sông Lam" mà cả nước đều mong đợi ngay trong nhiệm kỳ này; đồng thời đề nghị lãnh đạo tỉnh phải có khát vọng, có sức sống mới với đề xuất về các cơ chế vượt trội có thể giúp Nghệ An thực hiện kỳ tích này.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng bức chân dung Bác Hồ cho Tỉnh uỷ Nghệ An. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước yêu cầu, trước mắt, tỉnh Nghệ An cần tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, bảo vệ sức khỏe nhân dân trước dịch bệnh và phát triển kinh tế. Tỉnh cần tiếp tục thúc đẩy cỗ xe tam mã gồm đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu; xác định kinh tế biển là động lực gồm cả cảng biển, phát triển du lịch; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; cùng với đó là thúc đẩy liên kết vùng; huy động các nguồn lực để phát triển miền Tây.

Chủ tịch nước chỉ rõ, Nghệ An có 1,4 triệu ha đất nông nghiệp, trong đó có 1,1 triệu ha rừng, có nhiều lợi thế về phát triển kinh tế rừng cũng như cây dược liệu nên cần phát huy tiềm năng này để vừa đảm bảo việc bảo vệ sinh thái, vừa giúp người dân có việc làm và thu nhập.

Cùng với việc đẩy nhanh vốn đầu tư thì Nghệ An cần tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, đẩy nhanh các dự án đầu tư, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tỉnh cần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, huy động được nguồn lực nhân dân đầu tư phát triển địa phương.

Chủ tịch nước tin tưởng rằng với những tiềm năng, lợi thế và điều kiện hiện nay Nghệ An sẽ tận dụng tốt cơ hội để “cất cánh”, đạt được nhiều thành tựu mạnh mẽ hơn nữa trong phát triển kinh tế - xã hội, xứng đáng là quê hương Bác Hồ kính yêu.

Tác giả: Quang Vũ - Văn Nhật

Nguồn tin: baotintuc.vn