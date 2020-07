Chủ tịch Nguyễn Đức Chung thông tin về ca nghi nhiễm Covid - 19

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho biết: “Thông tin mới nhất mà tôi vừa nhận được từ anh Bùi Thế Duy - Thứ trưởng bộ Khoa học và Công nghệ- người đang chỉ đạo toàn bộ truy vết các đối tượng có liên quan đến từ Hà Nội đi vào các vùng tâm dịch của Đà Nẵng và Quảng Nam, thì đến tối 28/7, tạm thời xác định được 58 người là có thẻ bảo hiểm ở Hà Nội nhưng đến khám chữa bệnh ở Đà Nẵng và Quảng Nam.

Ông Chung cho biết, bệnh nhân đầu tiên tại Hà Nội đã đi đến Đà Nẵng từ ngày 12/7 đến ngày 15/7. Bệnh nhân là N.T.H. (SN 1997, trú tại 15/230/26 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm), hiện đang là nhân viên bán Pizza tại cửa hàng 106 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. 3 ngày trước có biểu hiện ho, sốt và vào bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2 cơ sở Kim Chung khám. Sáng nay 29/7, có kết quả dương tính.

Theo ông Chung, Hà Nội đang bước vào giai đoạn 3 phòng, chống dịch Covid-19. Giai đoạn 1 là chúng ta ngăn chặn dịch từ Vũ Hán, Trung Quốc. Giai đoạn 2 là bắt đầu từ ca bệnh nhân số 17 ở Trúc Bạch. Và giờ là giai đoạn 3. Vì vậy, toàn dân càng phải hết sức cảnh giác và quyết tâm chống dịch.

Video: Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung thông tin về ca nghi nhiễm:

Một số hình ảnh PV Người Đưa Tin Pháp luật ghi nhận sáng 29/7:

9h50 phút, theo ghi nhận của PV công an đã phong tỏa quán pizza trên phố Trần Thái Tông và phun khử trùng toàn bộ khu vực khi một nam nhân viên nghi nhiễm Covid-19. Người này đi Đà Nẵng du lịch cùng gia đình (khoảng 29 người) từ ngày 12 đến ngày 15/7.

Công an căng dây phong tỏa toàn bộ lối đi tại nhà hàng.

Được biết, ngày 23/7, nam nhân viên sốt nhẹ kèm ho có đờm đặc. Ngày 28/7, người này đến khám tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và được hướng dẫn nhập viện cách ly. Kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy nam nhân viên này dương tính với SARS-CoV-2.

Liên quan đến động thái nêu trên, một lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy cho biết, nhân viên nghi nhiễm tên là N.T.H (23 tuổi, trú ở quận Nam Từ Liêm).

Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, người này có biểu hiện sốt, ho khi về từ Đà Nẵng đã nhập viện, theo dõi và cách ly tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2).

Về thông tin máy và số kit xét nghiệm của Hà Nội có thể thiếu trong thời gian tới, ông Phạm Thanh Học Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội thông tin trong cuộc họp giao ban báo chí chiều 28/7, được biết Ban chỉ đạo TP và sở Y tế đã có các phương án chuẩn bị đầy đủ, có thể huy động thêm từ các tỉnh và bệnh viện trên địa bàn trong trường hợp cần thiết.

"Trong thời gian ngắn, thành phố sẽ huy động được đủ máy và test xét nghiệm, nên không đáng lo", ông Học cho hay.

Công an tiến hành phong tỏa nơi ở của nam bệnh nhân. Ảnh Tuấn Linh

Hiện chỉ có người dân ở đây được ra vào nhằm phục vụ những nhu cầu thiết yếu. Ảnh Tuấn Linh

Tác giả: Liên - Huyền - Trà - Linh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn