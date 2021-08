Chồng sát hại vợ bầu 4 tháng ở Bắc Giang: Mới bị tai nạn xe máy ảnh hưởng não

Như đã đưa tin, ngày 14/8, Công an huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) đã tạm giữ Nguyễn Văn Thảo (34 tuổi, ở xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên) để điều tra về hành vi giết người vào sáng cùng ngày. Nạn nhân trong vụ việc là vợ Thảo, chị N.T.X. (22 tuổi, đang mang bầu 4 tháng).

Liên quan đến đối tượng Thảo, Trưởng thôn Mỏi Sáng (xã Ngọc Lý) cho Đất Việt/Tri thức & Cuộc sống biết, cách đây khoảng nửa tháng, đối tượng này đã gặp tai nạn xe máy gây ảnh hưởng tới não bộ.

"Tôi có nghe mọi người làm cùng công ty với Thảo nói là khoảng 10 ngày nay, Thảo đi làm có dấu hiệu rất lạ, gặp ai cũng bắt tay, xin lỗi và chào tạm biệt. Không chỉ ở công ty mà về địa phương cũng vậy, trong khi từ trước đến nay không ai thấy Thảo có những hành động như vậy", vị Trưởng thôn cho nguồn trên biết.

Vị này cũng cho nguồn trên biết thêm, trước khi tai nạn xe máy xảy ra, đối tượng hay đi làm sớm, về rất muộn ở một công ty gần nhà. Đã thế, cuối tuần Thảo còn bận làm thêm nên ít giao lưu với mọi người trong thôn xóm.

Theo VOV, đối tượng và vợ đã kết hôn được vài năm và có một con gái. Khi án mạng xảy ra, nạn nhân đang có thai đứa con thứ 2 được 4 tháng.

Dựa trên lời khai của nghi phạm, công an đã xác định nguyên nhân ban đầu của vụ án là do sáng 14/8, Thảo bảo vợ nghỉ làm ở nhà do thấy vợ có biểu hiện mệt mỏi trong người. Tuy nhiên, vợ y không đồng ý nên cả 2 đã cãi vã to tiếng. Trong cơn giận, do không kiềm chế được nên Thảo đã sử dụng dao nhọn đâm chết vợ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được công an điều tra, làm rõ.

