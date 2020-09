Chồng 'ngã nhào' vào vòng tay cô hàng xóm trẻ vì lý do vợ chẳng thể ngờ

Ảnh minh họa: Internet

Thời còn là sinh viên tôi mải lo chuyện học hành nên không tính đến chuyện yêu đương, ra trường với tấm bằng tốt nghiệp loại ưu tôi nhanh chóng kiếm được công việc cho thu nhập khá ổn, nhưng tôi vẫn gác chuyện đi tìm một nửa kia cho mình vì còn lo phấn đấu cho sự nghiệp.

Bạn bè, đồng nghiệp bàn ra, tán vào rằng tôi có vấn đề về giới tính, hay mắc chứng lãnh cảm trong tình yêu! Chứ một người con gái thuộc dạng có học thức, nhan sắc ưu nhìn sao có thể để tuổi xuân trôi đi đáng tiếc như thế?

Mặc, tôi bỏ ngoài tai tất cả đến khi ngồi vững ở cái ghế trưởng phòng kinh doanh ở công ty tôi mới lên kế hoạch tìm đối tác cho trái tim lẻ bạn của mình.

Thế rồi trong một lần tháp tùng sếp đi mở rộng thị trường xuất, nhập khẩu hàng hoá cho công ty tôi đã gặp người đàn ông trong mộng của tôi. Anh là kĩ sư kinh tế, anh tên Trung 33 tuổi, hơn tôi 4 tuổi nhưng trông anh điềm đạm, hiền lành, anh cho tôi một cảm giác thật dễ chịu, thật đáng tin cậy khi bên nhau.

Trung thạo tiếng Anh, thạo đường đi nước bước trong lĩnh vực tôi cần nên chỉ vài lần cùng sếp trao đổi với anh, công ty của sếp tôi đã kí được hợp đồng với sếp của công ty anh một cách suôn sẻ mà đôi bên đều hài lòng vì lợi nhuận.

Ban đầu là tin nhắn, sau là điện thoại hỏi thăm nhau, rồi những cuộc hẹn đi cafe, đi xem ca nhạc, xem phim tôi và Trung đã trở nên thân thiết, không thể xa nhau lâu được.

Đúng ngày sinh nhật lần thứ 30 của tôi, anh đã dành cho tôi một lời cầu hôn lãng mạn, đầy tình yêu trong tràn ngập hoa tươi và ánh nến. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức trong sự vui mừng của đôi bên họ hàng và gia đình bạn bè thân quen. Tôi bán căn nhà riêng của mình ở một con phố nhỏ, Trung góp thêm một phần tiền cùa anh để chúng tôi có được ngôi nhà rộng rãi, khang trang tiện đường đi đến cả công ty anh và tôi. Nhớ lời bố mẹ dặn khi ra riêng, vợ chồng tôi dành trọn một buổi sáng để đi chào hàng xóm chung quanh bởi chúng tôi muốn sau này tối lửa tắt đèn vợ chồng tôi còn có họ. Bên trái nhà chúng tôi là vợ chồng hai bác công nhân đã về hưu, con trai, con gái của hai bác đã có gia đình, có con nhưng vẫn ở chung nhà với bố mẹ.

Họ sống hiền lành, có vẻ an phận, ít giao lưu, quan hệ với những người xung quanh. Còn bên phải nhà chúng tôi là một cô gái tên Ngà, Ngà 20 tuổi, nhỏ nhắn, xinh xắn, em xởi lởi giới thiệu mình có nghề "đẩy lùi sự mệt mỏi cho mọi người" đó là nghề massager. Ngà làm theo ca kíp do sự phân công của chủ tiệm, Ngà được ở căn hộ này là do cô chú ruột của em cho em ở nhờ để trông nhà cho cô chú vào Sài gòn giúp con trai mở nhà hàng buôn bán.

Thấy Ngà nhiệt tình, thân thiện với vợ chồng tôi nên tôi coi em như như em gái mình, thỉnh thoảng có món ngon hay có chuyện vui buồn tôi đều gọi Ngà sang cùng chia sẻ. Ngày tôi mang bầu nặng nề ngại về trưa, tôi toàn gọi điện nhờ Ngà cơm nước hộ cho chồng bởi công việc của Ngà hầu hết đều làm ban đêm nên ban ngày Ngà ở nhà suốt. Tôi thật sự mừng vì dạo này thấy chồng khoẻ lên, béo ra và tính tình cũng vui vẻ, dễ chịu, nhất là chồng luôn ca ngợi tay nghề massager của Ngà làm cho chồng "hết cả mệt nhọc"...

Vì vậy mỗi lần nhờ Ngà đi chợ tôi đều đưa thêm tiền cho em mặc dù em ngại ngùng từ chối. Thế mà tôi không ngờ cô gái trẻ tưởng chừng như ngoan hiền đó lại qua mặt tôi một cách ngoạn mục để chung chăn gối với chồng tôi, ngay trong căn nhà riêng của vợ chồng tôi.

Buổi trưa cách đây một tuần, có việc cần tôi ghé qua nhà không báo trước cho chồng, tôi đã chết đứng trước cảnh ái ân của chồng tôi với Ngà... Ngà xấu hổ khép nép bên chồng, còn Trung mặt cúi gằm lắp bắp rằng Ngà khéo chiều anh, Ngà ngọt ngào quá khiến anh không kìm lòng được, trong khi tôi lại sắp sinh con...