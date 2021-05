Chồng đoạt ngôi Quán quân nhưng Lê Thúy lại tức, đòi đi "đánh ghen"

Tối qua (15/5) đã diễn ra đêm chung kết của chương trình Trời sinh một cặp mùa 5. Và tại đây đã chứng kiến những tiết mục hoành tráng, được đầu tư của Top 3 thí sinh cùng các vị đội trưởng của mình gồm Đỗ An - Quốc Thiên, Thái Sơn - Uyên Linh và Hữu Thanh Tùng - Ái Phương.

Cuối cùng, ngôi vị quán quân được xướng tên giám đốc mỹ thuật Đỗ An. Đỗ An vỡ òa trong giây phút đăng quang, Lê Thúy cũng có mặt tại trường quay và chứng kiến khoảnh khắc lên ngôi vô địch của chồng.

Đỗ An hạnh phúc khi biết mình đoạt ngôi Quán quân.

Lê Thúy có mặt để cổ vũ và được ông xã dành cho nụ hôn ngọt ngào sau khi đăng quang

Tuy nhiên ngay trong đêm, cô lại chia sẻ dòng trạng thái có phần "tức tối" rằng: "Có ai ở quận 7 không ạ, đi với cô Thuý qua quận 2 đánh ghen Trần Quốc Thiên với em đi, cái gì mà nắm tay quá trời nắm rồi, còn ôm ôm nữa. Giám khảo thì bảo là 'Chỉ có đàn ông mới mang hạnh phúc đến cho nhau' nữa chứ. Tức á".

Bên dưới phần bình luận, Lê Thúy còn rủ MC Trần Anh Huy cùng các chiến hữu đi đánh ghen: "Các em đâu hết rồi, tập hợp cho chị liền, chị đang chuẩn bị đạo cụ", "Đôi trẻ đăng quang và đến với nhau rồi mọi người ạ. Em phải làm sao, phải làm sao đây, ai khóc nỗi đau này".

Nữ người mẫu "tức", đòi đi "đánh ghen".

Hình ảnh Lê Thúy khi ngồi dưới khán đài.

Dòng trạng thái hài hước của nữ người mẫu làm mọi người hú hồn và bật cười. Bởi lẽ trên sân khấu, ông xã cô với đội trưởng Quốc Thiên nhiều lần "thể hiện tình cảm" qua những cái ôm, nắm tay và cuối cùng họ đã giành thành tích xuất sắc nhất.

Đỗ An là thí sinh được đánh giá cao nhất từ những tập đầu tiên khi chương trình phát sóng. Phong độ của anh giữ vững theo từng tuần thi và nhận được nhiều lời khen ngợi đến từ phía giám khảo cố định Huy Tuấn cũng như các giám khảo khách mời khác.

Trong tập chung kết, giữa không gian được thiết kế lộng lẫy cùng màn hỗ trợ của dàn hợp xướng hùng hậu, sự sáng tạo của anh cùng vị đội trưởng Quốc Thiên đã gây bất ngờ cho người xem khi biến sân khấu thành một mini show nhỏ thông qua việc “thách đấu” thi hát đối cùng nhau.

Đỗ An và đội trưởng Quốc Thiên liên tục nắm tay, còn ôm nhau tình cảm trên sân khấu

Giọng ca của Đỗ An đầy trầm ấm khi cất lời ca khúc Bây giờ tháng mấy, theo ngay sau đó là pha xử lý bay bổng, đầy luyến láy của Quốc Thiên trong Gửi gió cho mây ngàn bay. Khi hát đến câu “lá vàng từng cánh rơi từng cánh” thì một cơn mưa lá vàng đã đổ xuống người Quốc Thiên khiến cho Đỗ An và khán giả không khỏi giật mình vì sự đầu tư đầy tỉ mỉ của nam đội trưởng. Tiếp lời ca khúc, ông xã Lê Thúy đã khoe chất giọng nội lực cùng những nốt vang sáng thông qua ca khúc Circus Of Life trong khi Quốc Thiên cũng không kém cạnh với A Whole New World.

Những màn tung hứng đầy hài hước không chỉ khiến khán giả phải bật cười vì thích thú mà còn bởi giọng ca nội lực của cả 2 khi kết hợp với nhau trong ca khúc Never Enough. Đến ca khúc Heal The World, sự xuất hiện của tất cả các thành viên còn lại trong team Quốc Thiên như diễn viên Diệp Bảo Ngọc, vũ công Đình Lộc cùng stylist Hoàng Ku đã khiến sân khấu vỡ òa trong cảm xúc. Tất cả cùng hòa giọng với nhau như vẽ lại những kỷ niệm đẹp đã trải qua trong chương trình.

Sự thăng hoa của Đỗ An - Quốc Thiên làm Mỹ Lệ hài hước nhắc đến câu “Chỉ đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau”.

Với tiết mục này, giám khảo Mỹ Lệ cho rằng việc kết hợp giữa 2 giọng ca nam không chỉ gây bất ngờ mà chính sự thăng hoa trên sân khấu của cả 2 đã khiến chị tin rằng “Chỉ đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau”. Ngay sau câu nói này, giám khảo Huy Tuấn cùng giám khảo khách mời Thành Lộc đã thể hiện sự đồng tình khi trao cho nhau một cái ôm đầy tình cảm. Ngoài ra, Mỹ Lệ còn chia sẻ: “Tiết mục này hấp dẫn từ đầu đến cuối, nó vừa mang tính giải trí mà nó vừa mang tính nghệ thuật”.

Thành Lộc: “Nếu mà vẽ một bức tranh thì tôi ví Quốc Thiên là bầu trời mà giọng hát của Đỗ An là mây trắng”.

Về phía NSƯT Thành Lộc anh cho rằng: “Các bạn đã không biến đêm chung kết này thành cuộc thi của các bạn nữa mà nó chỉ là cuộc chơi thôi”. Tiết mục này không chỉ khiến anh mãn nhãn về phần nhìn lẫn phần nghe mà còn đánh giá cao tư duy thông minh trong việc lựa chọn ca khúc và ví von rằng: “Nếu mà vẽ một bức tranh thì tôi ví Quốc Thiên là bầu trời mà giọng hát của Đỗ An là mây trắng”.

Giám khảo Huy Tuấn vẫn giữ nguyên lời ngỏ ý của mình từ những vòng thi trước nếu Quốc Thiên và Đỗ An sau cuộc thi này mà đi hát cùng nhau thì anh sẽ xung phong làm nhà sản xuất âm nhạc cho cả hai vì với anh sự kết hợp này chính là “đỉnh cao”. Những cơn mưa lời khen tới tấp đã mang về cho màn kết hợp số điểm 10 tuyệt đối đến từ 2 vị giám khảo khách mời.

Đỗ An - Quốc Thiên đã giành thành quả xứng đáng.

Thái Sơn thuộc đội Uyên Linh giành giải Á quân.

Ngoài ra trong đêm thi còn có màn tranh tài của Hữu Thanh Tùng và đội trưởng Ái Phương.

Tác giả: Anne

Nguồn tin: phunuvietnam.vn