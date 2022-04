Choáng ngợp bên trong siêu du thuyền lớn nhất thế giới, gấp 5 lần tàu Titanic

Du thuyền lớn nhất thế giới Wonder of the Seas có trọng lượng đáng kinh ngạc 236.857 tấn và được trang bị 19 hồ bơi, 20 nhà hàng, 11 quán bar, sân trượt băng, sòng bạc và thậm chí cả Công viên Trung tâm.

Du thuyền khởi hành chuyến đi dài 7 ngày đầu tiên từ hôm 4/3 xuất phát tại cảng Fort Lauderdale, Florida (Mỹ) tới vùng biển Caribe.

Các số liệu thống kê về con tàu phá kỷ lục này thật đáng kinh ngạc. Nó dài 362 mét, có thể chở 6.988 hành khách cùng với 2.300 thủy thủ đoàn và có thể chứa đủ bia để lấp đầy tất cả các bể bơi trên tàu hai lần.

“Thật khó tin khi bạn đang ở trên một con tàu. Đó là một thành phố trên mặt nước. Có tất cả mọi thứ bạn muốn. Chẳng có lý do gì để bạn rời nó cả", một nữ du khách nói.

Con tàu khổng lồ có 18 boong, trong đó 16 boong dành cho hành khách.

Wonder of the Seas có tốc độ tối đa 22 hải lý/giờ (25m/ph) nhờ 3 động cơ đẩy diesel-điện 20.000 kilowatt dưới đuôi tàu và 4 động cơ đẩy mũi tàu, mỗi động cơ tạo ra 7.500 mã lực.

Người ta mất 3 năm để xây dựng Wonder of the Seas ở Saint-Nazaire, Pháp, với chi phí hơn 1 tỷ bảng Anh.

Ban đầu con tàu dự kiến ra mắt tại Trung Quốc vào năm ngoái nhưng những kế hoạch bị gác lại do đại dịch Covid-19.

Trên tàu có các nhà hàng phục vụ ẩm thực Ý, Pháp và Đức, cùng với các món ăn của Mỹ như hotdog và pizza. Ngoài ra còn có một sòng bạc kiểu Vegas trên tàu.

Trên một boong khác có công viên trung tâm Central Park , hoàn chỉnh với 20.000 cây và cây cối.

Hành khách có thể nhâm nhi các loại cocktail do robot pha chế tại Bionic Bar nằm trên Royal Promenade.

Nếu điều đó không hấp dẫn, hãy ghé Rising Tide Bar, nơi có bục di chuyển, ghế của khách sẽ di chuyển lên xuống giữa lối đi dạo trên boong 5 đến Công viên Trung tâm trên boong 8 và mang đến cho du khách tầm nhìn tuyệt vời.

Con tàu du lịch có 8 "khu phố" với các tính năng và tiện nghi khác nhau, bao gồm công viên trung tâm Central Park với cây cối, nhà hàng và khu mua sắm, khu Broadwalk với các hoạt động như leo núi, băng chuyền và AquaTheater cho các chương trình biểu diễn dưới nước.

Những hành khách thích cảm giác mạnh có thể tận hưởng hồ bơi tạo ra sóng cao hơn 3,6 mét, đường trượt zip dài 25m cao 10 tầng và hai bức tường leo núi đá. Ngoài ra còn có sân gôn mini, khu trò chơi Laser Tag, máy chơi game, rạp chiếu phim ngoài trời, spa sang trọng và phòng tập thể dục hiện đại.

Ngoài ra còn có một số câu lạc bộ và hoạt động được thiết kế cho trẻ em ở mọi lứa tuổi, bao gồm cả Playscape, được mô tả là “thế giới thần tiên trên tàu dành cho trẻ em”.

Cảm giác mạnh cũng có thể được tìm thấy trên Ultimate Abyss, một đường trượt dài hơn 30 m, từ boong 16 xuống boong 6 trong 13 giây.

Hãng Royal Caribbean tuyên bố số lượng đặt phòng đã trở lại mức trước đại dịch.

Giám đốc điều hành Jason Liberty cho biết: “Chúng tôi rất háo hức tiến về phía trước trong năm nay. Chúng tôi kỳ vọng năm 2022 sẽ là một năm phát rtieenr mạnh mẽ khi chúng tôi đưa phần còn lại của đội tàu vào hoạt động và tiếp cận mức công suất sử dụng trong lịch sử ”.

