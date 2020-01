Chân dung chủ thầu xây dựng nghi trả công cho lao động bằng ma túy

Các công nhân khai nhận, đối tượng Lê Văn Anh trả công lao động cho họ bằng ma túy.

“Lời khai ban đầu của các công nhân cho thấy, khi nhóm công nhân đòi lương nợ nhiều tháng, Lê Văn Anh là chủ thầu đã nói không có tiền mà trả bằng ma túy. Sau đó, nhóm công nhân trên đều dương tính với ma túy khi kiểm tra”, nguồn tin này cho hay.

Như Pháp luật Plus đã thông tin, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, vừa triệt phá liên tiếp 2 tụ điểm kinh doanh, tàng trữ, sử dụng các chất ma túy.

Đáng nói, cả hai tụ điểm này đều nằm trong các khu công trường đang xây dựng và đối tượng sử dụng, mua bán đều là công nhân lao động tự do tại các tỉnh phía Bắc đang lao động trong công trường.

Theo tài liệu điều tra, đêm 3/1, từ nguồn tin tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, thông qua công tác rà soát, trinh sát địa bàn, Công an phường Hạ Đình phối hợp với Đội Cảnh sát phòng chống tệ nạn ma túy Công an quận Thanh Xuân bất ngờ ập vào khu vực lán trại phía trong một công trình đang thi công trên địa bàn phường Hạ Đình.

Cảnh sát lấy lời khai của nhóm 20 thợ xây dương tính với ma túy.

Tại căn gác xép của khu vực lán trại công trình, lực lượng chức năng bắt quả tang hàng chục đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy. Gần 20 người có mặt trong khu vực này đã bị tạm giữ, đưa về Công an phường đấu tranh làm rõ.

Bước đầu, nhóm đối tượng khai nhận là người dân tộc, về đây lao động cho chủ thầu xây dựng được hơn hai tháng. Thay vì được trả công bằng tiền, chủ thầu đưa ma túy hàng ngày để các công nhân cùng nhau sử dụng, thông qua một đối tượng làm bảo vệ tại công trình.

Vì nhận lương bằng ma túy, nên nhiều công nhân vào công trường lao động này đã trở thành đối tượng nghiện nặng, thậm chí có em nhỏ chưa đến 15 tuổi bỏ nhà trốn vào đây lao động cũng nghiện nặng.

Trước đó, cuối tháng 12/2019, qua công tác rà soát địa bàn, thu thập, phân tích nguồn tin tố giác tội phạm từ quần chúng nhân dân, Công an phường Thượng Đình, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, Công an Quận Thanh Xuân cũng đã tiến hành kiểm tra hành chính một công trình đang xây dựng trên địa bàn, tạm giữ đưa về công an phường gần 40 người không đăng ký tạm trú theo quy định. Test nhanh tại chỗ cho thấy, có 8 đối tượng dương tính với ma túy.

Hiện các vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Quốc Bảo

Nguồn tin: Pháp luật Plus