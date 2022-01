Chân dung 3 Thứ trưởng Bộ Công an mang hàm thượng tướng

Ngày 15/8/2019, Bộ Công an công bố quyết định của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an, làm Thứ trưởng Bộ Công an. Ngày 21/5/2020, ông được bổ nhiệm làm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.