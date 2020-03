“Cầu cứu” suốt hai tháng ròng rã, một gia đình vẫn phải sống trong cảnh bất an

Bỗng dưng bị "người lạ" vào nhà đòi nợ

Trong Đơn cầu cứu gửi các cơ quan chức năng, thông tấn báo chí, ông Trịnh Minh Tấn (SN 1959, đường An Dương Vương, phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An) nêu rõ: Vào khoảng 15h ngày 1/1/2020, có 3 đối tượng (tưổi từ 25 – 30) bất ngờ xông vào nhà ông Tấn. Thời điểm này vợ chồng ông đang ở nhà, nhóm đối tượng hành vi hung hãn, tự ý xông vào nhà, lớn tiếng chưởi bới, đe dọa. Nhóm đối tượng này yêu cầu ông Tấn phải trả một khoản nợ nào đó cho ông U (trú tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An).

Đơn cầu cứu ông Tấn gửi đến Toà soạn Pháp luật Plus, trình bày nội dung sự việc.



Trước thái độ hung hãn của nhóm đối tượng, dù rất sợ hãi nhưng ông Tấn vẫn yêu cầu những người này bình tĩnh nói chuyện, đồng thời giải thích về quan hệ giữa ông với người tên U mà các đối tượng nhắc tới, ông cũng như khẳng định gia đình ông không liên quan đến việc nợ nần với ông U. Nhưng 2 trong số 3 đối tượng bất ngờ lao tới dùng tay đánh ông Tấn liên tiếp.

Bị tấn công bất ngờ, quá đau, choáng váng ông Tấn ngã xuống sàn nhà, nhóm đối tượng tiếp tục đe dọa ông phải trả món nợ cho ông U rồi mới lên xe rời đi. Vợ ông Tấn liền chạy ra kêu cứu hàng xóm và nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện TP Vinh để cấp cứu. Với các biểu hiện khó thở, choáng váng, một bên tai bị ù.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lo ngại cho tính mạng của mình và người thân ông Tấn đã lập tức làm Đơn trình báo sự việc đến Công an phường Trường Thi, TP Vinh, mong muốn cơ quan điều tra nhanh chóng vào cuộc xử lý nghiêm các đối tượng, đảm bảo an toàn, tính mạng cho những người gia đình ông.

Được điều trị tại bệnh viện, sức khỏe ông Tấn hồi phục, ngày 4/1, khi ông đang ngồi trong quán cà phê đường Duy Tân, TP Vinh bất ngờ có ba đối tượng (khác ba đối tượng cũ, không rõ danh tính) đi lại đứng bên cạnh bàn cà phê, liên tục chửi bới, đe dọa, yêu cầu ông Tấn trả nợ cho ông U. Không chỉ bị nhóm này đe dọa, chưởi bới thậm tệ trước mặt rất nhiều người trong quán cà phê, bạn bè của ông, một trong số nhóm đối tượng này co dọa sẽ quay video để đăng tải lên mạng xã hội việc ông Tấn quỵt nợ để làm ông bị nhục, mất danh dự.

Ông Tấn thời điểm phải nhập viện điều trị, theo ông vì bị nhóm đối tượng lạ mặt đánh ngay tại nhà mình.



Sau đó, cả nhóm khỏi quán, lên chiếc xe ô tô tiếp tục đợi ở đây, khi ông Tấn rời quán cà phê, nhóm đối tượng tiếp tục đi theo phía sau. Đến khi biết ông về quê nhà ở huyện Hưng Nguyên thì chúng mới rời đi.

“Nhóm đối tượng này chưởi bới tôi bằng những lời lẽ rất thậm tệ trước mặt nhiều bạn bè, hòng làm nhục tôi. Tôi không quen biết bất kỳ ai trong nhóm này cả, nếu tôi nợ tiền ai thì chủ nợ phải đến đòi, tôi với họ có quen biết gì nhau đâu. Thậm chí họ còn đến tận nhà, chặn ngay trước cổng đe dọa vợ tôi khiến bà ấy rất hoang mang, lo sợ”, ông Tấn trình bày.

Nhưng sau đó, nhóm này lại quay trở lại nhà ông ở trên đường An Dương Vương, TP Vinh. Thời điểm này, vợ ông Tấn mới đi chợ về đến cổng nhà thì nhóm đối tượng này lao đến đe dọa, dùng mũ bảo hiểm dọa đánh và liên tục bảo rằng phải trả nợ nếu không gia đình ông sẽ không được yên ổn.

Hai tháng sống trong cảnh bất an

Qúa lo lắng, gia đình ông Tấn tiếp lần thứ 2 đến Công an phường Trường Thi, TP Vinh để trình báo sự việc. Ngày 6/1, gia đình ông Tấn tiếp tục gửi đơn đến Công an TP Vinh với nội dung tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố vụ án xâm nhập gia cư trái phép, tổ chức đòi nợ trái pháp luật, đe dọa, đánh đập và gây rối trật tự công cộng. Đồng thời cung cấp những hình ảnh camera an ninh ghi lại diễn biến sự việc đến cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, suốt 2 tháng ròng rã trôi qua, vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm khiến gia đình ông phải sống trong cảnh lo lắng, bất an.

Hình ảnh nhóm đối tượng đến nhà ông Tấn được được camera ghi lại.



Ông Trịnh Minh Tấn cho biết: “Tôi và anh U có hợp tác làm dự án trước đó. Dự án không thành thì U quay lại nói chuyện tôi nợ nần rồi yêu cầu trả. Mấy lần U đến nhà cũng bắt tôi trả, nhưng nếu nợ nần thì hai bên phải đối chiếu công nợ rõ ràng, thì mới thanh toán được. Anh ấy không chấp nhận thì có thể khởi kiện ra tòa để tòa phân xử khách quan… Nhưng anh U đã cho một số đối tượng đến nhà, ép buộc tôi trả nợ, hành vi này là tổ chức ép buộc đòi nợ... Ai sai ai đúng, nợ nần đến đâu thì cũng đã có pháp luật phân xử, chuyện nợ nần còn chưa rõ trắng đen sao lại tổ chức đến nhà tôi ép tôi trả tiền. Tôi mong các cơ quan chức năng có thẩm quyền nhanh chóng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật đảm bảo an toàn, tính mạng để gia đình tôi được an tâm sinh sống.

Thấy các đối tượng manh động, nên tôi làm đơn gửi CA mong được can thiệp, bảo vệ đúng pháp luật".

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an phường Trường Thi TP Vinh, Nghệ An xác nhận có tiếp nhận 2 đơn trình báo của ông Tấn về sự việc nói trên. Hiện toàn bộ hồ sơ liên quan đến sự việc, Công an phường Trường Thi đã chuyển lên Công an TP Vinh giải quyết theo thẩm quyền. Hiện sự việc đang được Công an TP Vinh tiếp tục xác minh làm rõ.

Hơn 2 tháng trôi qua, gia đình ông Tấn vẫn chưa nhận được trả lời chính thức nào từ phía cơ quan điều tra, buộc ông phải tiếp tục làm đơn cầu cứu gửi đến GĐ Công an tỉnh Nghệ An, cùng các cơ quan có thẩm quyền mong sự việc sớm được làm sáng tỏ, xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật, để gia đình ông không còn phải sống trong cảnh bất an, nơm nớp lo sợ.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: phapluatplus.vn