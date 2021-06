Cặp "tình nhân nhí" nửa đêm rủ nhau đi cướp

Từ đơn trình báo của người bị hại, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Đan Phượng dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy Công an huyện Đan Phượng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra; bắt giữ hai đối tượng gây án.

Trước đó, lúc 5h30’ ngày 5/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đan Phượng nhận tin báo của Công an xã Thọ An, huyện Đan Phượng về vụ cướp tài sản liều lĩnh xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là ông Trần Văn Tâm (trú tại cụm 4, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng) bị 2 đối tượng gồm một nam, một nữ khống chế, lấy đi chiếc xe máy là phương tiện kiếm sống của gia đình.

Hai đối tượng Thương và Hiệu cùng tang vật vụ án.

Sau khi tiếp nhận thông tin, trưởng Công an huyện Đan Phượng đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ án.

Quá trình rà soát, đến khoảng 17h cùng ngày, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Đan Phượng đã bắt giữ được Hiệu và Thương tại khu vực phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. Quá trình phá án, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Đan Phượng đã thu giữ chiếc xe máy là tang vật.

Tại cơ quan Công an, Hiệu và Thương đã bước đầu khai nhận hành vi phạm tội.

Theo đó, Hiệu SN 2000 nhưng có một tiền án 5 năm tù về tội cướp tài sản. Sau khi ra tù, đối tượng không có công ăn, việc làm ổn định lại tiếp tục lang thang. Về phần Thương, do thiếu sự quan tâm, quản lý của gia đình đã bỏ học từ năm lớp 7.

Cuối năm 2020, thông qua mạng xã hội, Nguyễn Hữu Hiệu và Trần Thị Quỳnh Thương quen biết nhau nên nảy sinh tình cảm với nhau và thường xuyên bỏ nhà đi lang thang tại khu vực quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. Không có việc làm, lại chẳng có thu nhập, hai đối tượng nảy sinh ý định thực hiện vụ cướp tài sản.

Ngày 5/6, khi đang ngồi tại điểm xe bus gần khu vực Đại học Công Nghiệp thuộc phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, Hiệu và Thương thống nhất bàn bạc với nhau đi cướp tài sản.

Khoảng 3h ngày 5/6, Hiệu và Thương nhìn thấy ông Trần Văn Tâm đang đỗ đón khách tại khu vực chợ Minh Khai đã bàn nhau kế hoạch thực hiện. Hiệu nói với Thương về phương thức cướp tài sản, Hương đồng ý.

Trong vai một người khách, Thương và Hiệu thuê người bị hại chở về khu vực thôn 5, xã Thượng Mộ; hai bên thống nhất số tiền là 140.000 đồng. Ngày hôm đó, ông Tâm cũng về giỗ bố nên khi thấy khách về Đan Phượng thì đồng ý ngay. Người đàn ông đã sử dụng chiếc xe máy BKS 29M1 - 6855, đi theo hướng Quốc lộ 32 đến khu vực xã Thượng Mỗ.

Do có kinh nghiệm nhiều năm đi xe ôm nên ông Tâm thường chọn quãng đường có đông người qua lại nhưng vẫn rơi vào cái bẫy của hai tên cướp nhí.

Cụ thể, khi đến thôn 1, xã Thượng Mô, Hiệu và Thương thấy có nhiều người đi lại chưa thực hiện nên cả hai bảo ông Tâm dừng xe. Sau đó, Thương mượn điện thoại của ông Tâm giả vờ gọi cho bạn mang tiền ra trả tiền xe ôm. Sau khi giả vờ gọi điện thoại, Thương lấy lý do bạn không đến được và bảo ông Tâm tiếp tục chở Hiệu và Thương đến nhà bạn ở khu vực Ấp Nhập (gần bến đò Chu Phan) thuộc Cụm 12, xã Thọ An, để lấy tiền trả thì ông Tâm đồng ý.

Khi đến khu vực đồng ruộng vắng người, Thương tiếp tục mượn điện thoại ông Tâm giả vờ gọi điện cho bạn. Sau đó, lấy lý do không liên lạc được và bảo ông Tâm chở qua lại khu vực chợ Minh Khai, mục đích để cho ông Tâm cắm chìa khóa xe vào ổ khóa thì Thương và Hiệu sẽ dễ dàng cướp xe máy.

Khi ông Tâm quay xe thì Hiệu từ phía sau dùng tay quăng về phía ngực ông Tâm còn tay phải của Hiệu cầm chiếc nhíp (dùng để nhổ lông) dí vào cổ ông Tâm rồi ghì nạn nhân ngã xuống đất. Ông Tâm hô hoán thì Thương dùng tay kéo chân ông Tâm để khống chế cùng Hiệu thì Hiệu bảo Thương lên xe máy nổ máy.

Sau khi gây án, Thương khởi động xe máy thì Hiệu đẩy ông Tâm ngã vào bụi cây rồi lên xe máy do Thương điều khiển tẩu thoát. Khi đi đến khu vực sân bóng xã Thọ An thuộc Cụm 12 – xã Thọ An, Hiệu đổi vị trí điều khiển xe máy cho Thương ngồi phía sau. Quá trình tẩu thoát, Hiệu tháo chiếc gương chiếu hậu bên phải của chiếc xe cùng với 2 mũ bảo hiểm vứt tại khu vực đường N4 thuộc khu vực xã Thọ Xuân; chiếc gương chiếu hậu bên trái Hiệu tháo vứt tại khu vực dốc đê thuộc phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm; BKS 29M1 – 6855 thì tháo và vứt ở khu vực ao trồng sen thuộc xã Tân Lập, huyện Đan Phượng; yếm xe và giỏ xe vứt tại khu vực gần doanh trại Quân đội thuộc phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm; còn chiếc nhíp đánh rơi tại dãy ghế đá gần trường Cao đẳng Bách Nghệ thuộc xã Tân Lập, huyện Đan Phượng.



Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân