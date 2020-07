Cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi đã tỉnh

Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết ngày thứ 2 sau ca đại phẫu tách rời, sức khỏe Trúc Nhi và Diệu Nhi đều ổn định. Hai bé đã tỉnh nhưng vẫn còn đau.

Các bác sĩ vẫn tiếp tục hỗ trợ giảm đau và hô hấp cho bệnh nhi. Vết thương mổ tách đã được phẫu thuật tạo hình thành công nhưng còn rất phức tạp. Các bác sĩ đang theo dõi sát, chống loét, chống nhiễm trùng, nhiễm khuẩn.

Bên cạnh đó, các bác sĩ đang lên kế hoạch tập vật lý trị liệu, xoay trở để đảm bảo các chức năng vận động sau này, cũng như cải thiện hô hấp cho Trúc Nhi - Diệu Nhi. Việc kiểm soát tình trạng nhiễm trùng cho bệnh nhi được chú trọng đặc biệt. Do đó, bệnh viện sẽ hạn chế việc tiếp xúc với hai bé.

Một trong hai bé được chuyển về phòng hồi sức sau khi được tách rời. Ảnh: Thuận Thắng.

Trao đổi với Zing chiều 17/7, Trần Thị Hồng Thuý (mẹ cặp song sinh) cho biết tinh thần của gia đình đã ổn định hơn nhiều sau ca đại phẫu tách rời cho các con. Cha mẹ đã chuẩn bị sẵn đồ chơi yêu thích của các con và mang đến cho bác sĩ tiệt trùng, gửi vào phòng hồi sức.

"Tôi ổn định tinh thần hơn nhưng vẫn rất lo lắng. Sợ hai bé tỉnh dậy không có ba mẹ ở bên cạnh. Chúng tôi sẽ tranh thủ thời gian hiếm hoi được gặp con vì hiện tại chỉ được nhìn từ xa một chút", mẹ Trúc Nhi - Diệu Nhi chia sẻ.

Hoàng Trúc Nhi - Hoàng Diệu Nhi được chẩn đoán dính liền bụng chậu ở tuần thứ 16 của thai kỳ. Vượt qua tất cả thử thách, sợ hãi cùng tình yêu thương, mong muốn bảo vệ con đến cùng, cha mẹ quyết tâm giữ lại song thai.

Sau khi được chăm sóc, nuôi dưỡng đến 13 tháng tuổi, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cùng chuyên gia đầu ngành quyết định mổ tách song Nhi.

Ngày 15/7, ca đại phẫu diễn ra với sự tham gia của gần 100 y bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa. Sau 13 giờ, hai bé được tách dính thành công và chuyển về khoa Hồi sức Ngoại để theo dõi đặc biệt.

Sau khi thấy con gái Trúc Nhi được đưa vào phòng Hồi sức, cha mẹ em chia sẻ: "Sau khi 2 bé được tách rời, tôi vô cùng hạnh phúc. Đây là giây phút chúng tôi chờ lâu lắm rồi”.

