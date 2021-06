Cặp đôi mua bán 1 bánh heroin chống trả quyết liệt Công an trước khi bị bắt

Rạng sáng ngày 16/6, Công an huyện Kỳ Sơn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn và Công an các xã Na Ngoi, Nậm Cắn, Nậm Càn đồng chủ trì phối hợp cùng Phòng phòng chống ma tuý, Bộ đội Biên phòng Nghệ An và Đội phòng chống ma tuý, Cục Hải quan Nghệ An đồng loạt ra quân phá chuyên án 621C, bắt quả tang 2 đối tượng: Dương Văn Sáng (SN 1973), trú tại xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam và Nguyễn Thị Vân (SN 1980), trú tại bản Bà, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn về hành vi "Mua bán trái phép chất ma tuý"; tang vật thu giữ 01 bánh heroin có trọng lượng 371gam.

Đối tượng Nguyễn Thị Vân và Dương Văn Sáng cùng tang vật vụ án.

Thượng tá Thái Doãn Thành, Phó Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, hai đối tượng trên rất manh động và liều lĩnh. Lúc bị phát hiện đối tượng Vân đã điều khiển xe đâm thẳng vào tổ công tác hòng trốn chạy, còn đối tượng Sáng nhanh tay ném số ma tuý trên vào bụi rậm để có cớ chối tội. Tuy nhiên, hành vi của các đối tượng đã lực lượng chức năng tính toán trước phương án đánh bắt nên đã khống chế thành công.

Kiểm sát viên kiểm sát các thủ tục tố tụng vụ án.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu các đối tượng có thái độ chống đối, không thừa nhận hành vi phạm tội, tuy nhiên sau nhiều giờ kiên quyết đấu tranh, với những chứng cứ và lập luận sắc bén của điều tra viên, các đối tượng trên phải cúi đầu chịu thua và nhận tội.

Hiện Công an huyện Kỳ Sơn đang tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.

Tác giả: Đức Thắng

Nguồn tin: Báo Bảo vệ pháp luật