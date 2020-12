Cao tay bốc biển số ngũ quý 8, chủ xe được trả mức giá siêu khủng

Honda CR-V biển số ngũ quý 8 tại Đồng Nai đang được trả giá lên tới 3,5 tỷ đồng

Ngẫu nhiên bấm được biển số đẹp là sự may mắn mà nhiều chủ nhân của những chiếc ô tô, xe máy luôn mong muốn. Cuối năm 2020, bất ngờ 3 biển số ngũ quý 8 cùng xuất hiện gây xôn xao cộng đồng mạng. Bên cạnh sự may mắn của chủ xe về mặt ý nghĩa biển số, còn có cả sự may mắn về tiền bạc khi những chiếc xe gắn biển này có giá trị giao dịch tăng lên rất nhiều.

Cụ thể cách đây khoảng 1 tuần, một khách hàng mua Honda CR-V tại Đồng Nai đã bấm được biển số 60A-888.88 “siêu khủng”. Theo tra cứu dữ liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, chiếc Honda CR-V này thuộc phiên bản G, sản xuất năm 2020 và ngày đăng ký là 23/12/2020. Bên cạnh biển số đẹp, chiếc xe này cũng có số máy rất đẹp đuôi “2333379”. Có lẽ vì vậy mà giá trị của chiếc xe hiện tại đã được đẩy lên tới gấp hơn 3 lần.

Theo thông tin, tuy chủ xe chưa rõ có ý định bán chiếc xe này hay không nhưng mức trả giá của những người mong muốn sở hữu chiếc Honda CR-V biển ngũ quý 8 này cao nhất đã lên tới 3,5 tỷ đồng. Trong khi nếu đăng ký xe trong tháng 12/2020, số tiền chủ xe phải bỏ ra chỉ khoảng hơn 1 tỷ đồng do mẫu xe này đang được ưu đãi “trước bạ 0 đồng” từ Honda Việt Nam. Giá Honda CR-V G hiện tại là 1,048 tỷ đồng chưa bao gồm ưu đãi từ đại lý.

Bộ đôi xe Honda biển ngũ quý 8 đăng ký tháng 12/2020 được rao bán tới 100.000 USD

Không chỉ ô tô, cũng trong tháng 12/2020, cộng đồng mạng cũng được một phen xôn xao khi có người rao bán bộ đôi xe máy Honda đều sở hữu biển ngũ quý 8, với giá lên tới 100.000 USD (hơn 2,3 tỷ đồng). Trong đó, chiếc Honda SH nhập khẩu giá 60.000 USD (1,4 tỷ đồng) và Dream Việt là 40.000 USD (hơn 900 triệu đồng). Cả 2 chiếc xe này đều được quảng cáo là xe mới hoàn toàn.

Trao đổi với PV, một người có quen biết với chủ xe Honda Dream biển số 29P1-888.88 cho hay, người hiện đang sở hữu chiếc xe này ở quận Thanh Xuân. Chủ xe hiện tại cũng là người chơi, đam mê sưu tầm những xe có biển số đẹp.

