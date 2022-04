Cảnh sát tập kích khách sạn ở Bắc Ninh, gần 200 dân chơi dương tính với ma túy

Trước đó, rạng sáng 9/4, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an kiểm tra Khách sạn Family 88888, ở phường Tân Hồng, thành phố Từ Sơn, do Nguyễn Danh Thảo (49 tuổi, ở phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn) làm chủ.

Tại đây, cảnh sát phát hiện 211 đối tượng có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy tại 26 phòng của khách sạn này.

Hiện trường vụ án

Tại hiện trường, Cơ quan Công an thu giữ gần 52g ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan. Qua test nhanh, 186 đối tượng dương tính với ma túy.

Bước đầu đấu tranh, Công an tỉnh Bắc Ninh đã điều tra làm rõ 63 đối tượng có dấu hiệu vi phạm hình sự, 124 đối tượng còn lại có hành vi vi phạm hành chính.

Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án mua bán, tàng trữ, chứa chấp và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: Nguyễn Thắng

Nguồn tin: Báo Tiền phong