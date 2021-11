Cảnh sát giao thông truy 'nóng', đánh sập đường dây tàng trữ 1.200 viên ma tuý

Theo đó, vào hồi 18h ngày 15/11 tại địa phận ngã 3 Truông Bàng, Quốc lộ 48 thuộc xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh Sát Giao thông, Công an tỉnh Nghệ An đang làm nhiệm vụ tuần tra, nhận tin báo của nhân dân có đối tượng ngồi phía sau trên xe ô tô taxi màu trắng hướng thị xã Thái Hòa có biểu hiện nghi vấn, nên đã chủ trì, phối hợp cùng Đội CSGT-TT, Công an huyện Quế Phong để đón dừng phương tiện xe ô tô con 37A-592.54.

Cảnh sát giao thông cùng các đơn vị phối hợp bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý

Qua kiểm tra, Cảnh sát giao thông phát hiện tại vị trí ghế sau có một người đàn ông biểu hiện nghi vấn đang mang một túi bóng kính màu đen, nên tổ công tác đã yêu cầu kiểm tra, phát hiện bên trong đựng 4 túi bóng kính màu xanh và 1 túi màu hồng đựng ma tuý tổng hợp.

Tổ công tác đã tiến hành khống chế, bắt giữ đối tượng. Qua điều tra, đối tượng khai nhận tên T.V.B sinh năm 1979, trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Hàng nghìn viên ma tuý tổng hợp của các đối tượng đã bị lực lượng chức năng thu giữ

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận số tang vật trên là 1.000 viên ma tuý tổng hợp (hồng phiến). Tổ tuần tra đã lập biên bản phạm tội quả tang, giao cho cơ quan CSĐT công an huyện Quế Phong để điều tra.

Tiến hành mở rộng điều tra, lực lượng Công an đã bắt giữ thêm 2 đối tượng là L.V.T, sinh năm 1963 và L. T. T, sinh năm 1979, cùng chú tại huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Khám xét nhà đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 200 viên ma túy. Tổng số tang vật thu được là 1.200 viên ma tuý tổng hợp, dạng hồng phiến.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Tuân - HP

Nguồn tin: An Ninh Thủ Đô