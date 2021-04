Cảnh sát ập vào nhà trùm ma túy, thu nhiều đao, kiếm, súng bắn điện

Tối 21/4, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Hải Dương vừa phối hợp với Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) triệt xóa thành công tụ điểm ma tuý phức tạp, bắt giữ Vũ Hoàng Điệp (SN 1991, ở xã Bình Minh, huyện Bình Giang).

Điệp được xác định có hành vi mua bán, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Hôm 16/4, khi Vũ Hoàng Điệp đang bán ma túy và tổ chức cho người nghiện sử dụng trái phép ma túy tại nơi ở của mình thì công an ập vào. Tại nhà Điệp, công an thu giữ nhiều ma túy, hung khí nguy hiểm...

Vũ Hoàng Điệp tại cơ quan điều tra.

Theo Công an tỉnh Hải Dương, Điệp từng có 4 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và ma túy. Sau khi ra tù vào giữa năm 2020, không chịu làm ăn lương thiện, Điệp tiếp tục dấn thân vào con đường phạm tội.

Nhận thấy việc mua, bán ma túy dễ dàng kiếm lời nên người này mua ma túy ở nơi về sử dụng và bán lại. Bằng cách liên hệ với những thành phần phức tạp khác, Điệp cùng họ móc nối để phạm tội.

Những hung khí thu được tại nhà Điệp.

Với đặc điểm địa hình nhà của Điệp chỉ có duy nhất một con đường độc đạo đi vào, có thể quan sát được mọi diễn biến từ trong ra ngoài nên Điệp rất tự tin khi sử dụng chính ngôi nhà mình đang ở để thực hiện việc mua bán ma túy, thậm chí tổ chức luôn cho người mua sử dụng tại nhà mình.

Nhà của Điệp được quây kín bằng lưới thép B40, có lắp camera theo dõi ở bên ngoài.

Để đối phó với cơ quan chức năng, nhà của Điệp được quây kín bằng lưới sắt B40, có trang bị cả camera theo dõi bên ngoài; khu mua, bán, tổ chức sử dụng ma túy được Điệp quây kín bằng bạt ni lông. Trong nhà, người đàn ông này cất giấu nhiều hung khí nguy hiểm như đao, kiếm, súng bắn điện…

Chính vì vậy quá trình theo dõi, mật phục bắt giữ Điệp gặp không ít khó khăn.

Hiện, cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc.



Tác giả: NGUYỄN HUỆ

Nguồn tin: Báo VTC News