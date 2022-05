Cần sớm xóa các điểm đen trên đường sắt đoạn qua Nghệ An

Từng xảy ra tai nạn thảm khốc

Ngày 5/5, đoàn công tác Cục đường sắt Việt Nam phối hợp với Ban ATGT tỉnh Nghệ An, Sở GTVT Nghệ An và các địa phương họp nghiên cứu phương án xây dựng mới các đường ngang trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đoàn kiểm tra lối đi tự mở đoạn qua xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu

Đoàn đã đi kiểm tra thực tế hiện trường các lối đi tự mở xảy ra nhiều vụ TNGT đường sắt trên tuyến.

Cụ thể, tại Km267+500 (thuộc địa bàn xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu). Đây là tuyến đường dân sinh chính từ QL1 đi vào UBND xã Diễn Đoài. Mặt đường nhựa rộng 6m, mật độ người và phương tiện đường bộ qua lại rất cao.

Vị trí giao cắt này là điểm đen TNGT đường sắt, xảy ra nhiều vụ tai nạn thảm khốc; gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản cho người tham gia giao thông đường bộ cũng như ngành đường sắt.

Tại Km287+348 (thuộc địa bàn xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu) là tuyến đường liên xã Diễn Thịnh, Diễn Lộc, Diễn Thọ. Đặc biệt tuyến đường này nối lên cụm công nghiệp Thọ Lộc; sát gần với các nhà máy, trung tâm thương mại của xã Diễn Thịnh.

Tại vị trí giao cắt này cũng đã từng xảy ra nhiều vụ TNGT nghiêm trọng. Gần đây nhất là vào ngày 1/5 vừa qua xảy ra 1 vụ TNGT đường sắt làm 1 người tử vong.

Lối mở tại vị trí Km321+870 (thuộc địa bàn phường Vinh Tân, TP Vinh) là đường liên xã, cửa ngõ ra vào TP Vinh. Đây cũng là lối vào nhà thờ của bà con giáo dân nơi đây nên mật độ người và phương tiện rất cao. Là một trong 75 vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT đường sắt xây dựng đường ngang mới theo quyết định số 1149 của Bộ GTVT.

Còn tại lối đi tự mở Km325+885 (thuộc địa phận xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên) là đường ngang đã tồn tại từ lâu; là trục giao thông chính liên xã của nhân dân địa phương.

Ông Trần Trung Quân - Phó Phòng Quản lý Đô thị, TP Vinh cho biết: Lối đi tự mở tại Km321+870 chia đôi khối dân cư; là tuyến đường dân sinh quan trọng của phường Vinh Tân, của TP Vinh và từ TP Vinh nối sang Hưng Nguyên.

Trong thời gian qua, địa phương đã cùng với Ban ATGT tỉnh cắm biển cảnh báo, biển cấm xe ô tô… Tuy nhiên đây chỉ là những giải pháp trước mắt. Để lâu dài, rất mong Bộ GTVT quan tâm đầu tư rào chắn tự động, đây là nhiệm vụ cấp bách, cần triển khai sớm.

Ngoài ra, đoàn cũng đã đi kiểm tra hiện trường lối đi tự mở tại Km299+625 (thuộc địa bàn xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc). Vị trí này là trục đường dân sinh liên xã, lối vào nhà thờ của bà con giáo dân. Ngày hôm qua (4/5), tại đây đã xảy ra 1 vụ TNGT đường sắt làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Lối mở qua đoạn xã Diễn Trường từng xảy ra TNGT thảm khốc

Thật sự cần thiết

Tại buổi làm việc, ông Phan Huy Chương - Phó Ban Chuyên trách Ban ATGT tỉnh Nghệ An cho biết: "Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ GTVT, trong những năm vừa qua, Ban ATGT tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Sở GTVT, các địa phương và ngành đường sắt xóa bỏ rất nhiều lối đi tự mở. Đặc biệt không để phát sinh các lối đi tự mở mới trên tuyến đường sắt Bắc - Nam".

Tuy nhiên, hiện nay nổi lên 4 vị trí ở Diễn Trường, Diễn Lộc, Vinh Tân, Hưng Mỹ. Ban đã tìm nhiều phương án nhưng không thể xóa được các vị trí này. Bởi đây là những tuyến đường liên xã, độc đạo… lưu lượng người và phương tiện rất lớn.

“Các vị trí này thường xuyên xảy ra TNGT, trong đó có vị trí ở Diễn Trường đã từng xảy ra TNGT thảm khốc. Vì vậy, rất mong Cục đường sắt và các bộ phận chuyên môn sớm có phương án đảm bảo ATGT tại các vị trí này. Cụ thể là cho nâng cấp lối đi tự mở thành đường ngang, thành lập đường ngang mới tại 4 vị trí: Km267+500 (thuộc địa bàn xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu), Km287+348 (thuộc địa bàn xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu), Km321+870 (thuộc địa bàn phường Vinh Tân, TP Vinh), Km325+885 (thuộc địa phận xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên)”, ông Chương nói.

Cùng quan điểm, Phó giám đốc Sở GTVT Nghệ An, Nguyễn Quế Sự cho biết: Xét theo tiêu chí thì đây là những điểm đen TNGT đường sắt. Trong đó, có 3 vị trí (Diễn Trường, Vinh Tân, Hưng Mỹ) là những vị trí đã được phê duyệt quy hoạch đường ngang dân sinh.

Theo quy định, những vị trí này được đầu tư bằng ngân sách trung ương. Còn lại 1 vị trí ở xã Diễn Lộc chưa nằm trong quy hoạch thì được đầu tư bằng ngân sách địa phương. Vì vậy, rất mong Cục đường sắt Việt Nam quan tâm, báo cáo Bộ GTVT quan tâm, sớm có phương án xử lý.

Từ kết quả kiểm tra thực tế, cũng như ý kiến của các bên liên quan, ông Vũ Quang Khôi - Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Nghệ An trong việc xóa bỏ lối đi tự mở.

Ông Khôi cũng cho biết, theo quyết định của Chính phủ, đến hết năm 2025, chúng ta sẽ xóa bỏ toàn bộ các lối đi tự mở còn lại trên các tuyến đường sắt. Thời gian qua, các địa phương đã rất nổ lực nhưng nhìn chung còn chậm. Nếu chúng ta không triển khai quyết liệt thì sẽ không hoàn thành nhiệm vụ mà Chính phủ giao.

Ông Khôi đồng tình quan điểm nâng cấp và thành lập đường ngang mới tại 3 vị trí mà Ban ATGT tỉnh Nghệ An đã đề xuất: Diễn Trường, Diễn Lộc, Vinh Tân. “Việc nâng cấp lối mở thành đường ngang, thành lập đường ngang mới ở các vị trí xã Diễn Trường, Diễn Lộc, Vinh Tân là thật sự cần thiết. Cục sẽ báo cáo Bộ GTVT để sớm có phương án”, ông Khôi nói.

Cũng theo ông Khôi, vị trí lối đi tự mở ở xã Hưng Mỹ, Sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An đã xin xây dựng một đường ngang gần đó. Vì vậy, trước mắt, xã Hưng Mỹ phối hợp với huyện, Ban ATGT tỉnh tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức; cắm biển cấm các phương tiện cơ giới. Khi dự án đường ngang gần đó hoàn thành thì lập tức đóng lối mở này.

Còn vị trí ở xã Nghi Yên thì đề nghị chính quyền địa phương thực hiện thu hẹp lối mở, cắt cử người trực gác. Ngành đường sắt phối hợp hỗ trợ, huấn luyện nghiệp vụ, cung cấp dụng cụ và trang thiết bị, báo giờ tàu cho lực lượng trực gác.

