Cần làm rõ bất cập trong việc phân phối sách giáo khoa ở Nghệ An

Vừa qua, An Ninh Tiền Tệ nhận được phản ánh của phụ huynh học sinh và các nhà sách về việc phân phối sách giáo khoa, đặc biệt là những bộ sách mới ở các lớp 1, lớp 2 và lớp 6.

Việc phân phối sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang có nhiều luồng phản ánh (Ảnh mang tính chất minh họa).

Cụ thể, theo trình bày của bạn đọc thì: hiện nay sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang được bán theo hình thức "ngầm"? Đó là việc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An giao toàn quyền quyết định cho Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Nghệ An phân phối các loại sách sử dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tiếp đó, hệ thống sách được in ra không cung cấp về các nhà sách trên địa bàn tỉnh như thường lệ mà trực tiếp chuyển về các trường theo danh sách đăng ký trước đó từ các trường chuyển lên.

Danh sách đăng ký là "địa chỉ" và cơ sở để Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Nghệ An phát hành và bán về cho các em học sinh. Điều này đang diễn ra nhiều hệ lụy, "dở khóc dở cười" và "tai tiếng" cho thầy cô, phụ huynh và cả các em học sinh.

Ông N. V. H, một người dân xin được dấu tên than phiền, việc bán sách qua hình thức "ngầm" như một vài năm vừa qua đang khiến cho nền kinh tế thị trường trở nên trì trệ. Bản thân sách giáo khoa cũng là một sản phẩm hàng hóa.

Thế nhưng nếu tỉnh Nghệ An mang đi "tiêu thụ ngầm", không công khai bán ra như vậy sẽ khiến cho những bộ sách đến được tay các em hết sức rập khuôn và thụ động.

Ông H. dẫn chứng, nhiều em học sinh miền núi hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ đi làm xa không có điều kiện để đăng ký từ ban đầu sẽ khó có đầy đủ sách học. Hơn nữa, với những em học sinh tiểu học, ý thức bảo vệ sách còn kém, nhiều lúc vô tình bị ướt, bị mất thì không thể có sách để học vì không thể tìm ở ngoài thị trường.

Cách phân phối sách giáo khoa ở Nghệ An có bất cập?

“Việc sách giáo khoa chỉ cung ứng khép kín rất là phiền toái, nhiều lúc tôi muốn có một bộ sách để biếu, tặng cho người thân của mình cũng không có”, ông H chia sẻ.

Ông H.N. chủ một nhà sách trên địa bàn miền núi tỉnh Nghệ An cho biết, đối với hình thức bán sách truyền thống, nhiều chủ nhà sách có thể giảm giá từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng/1 bộ sách. Với những sách tham khảo có thể giảm giá từ 10% đến 30% cho mỗi đầu sách. Và như vậy với nhiều phụ huynh học sinh miền núi, kinh tế khó khăn, việc bớp được khoản nào sẽ rất quý.

Cô thầy "cắn răng" đi bán sách?

Không chỉ phụ huynh hay chủ nhà sách mà việc bán sách theo dây chuyền "khép kín" dường như không chỉ gây “khó dễ” đối với học sinh mà đại bộ phận giáo viên cũng bị áp lực.

Thầy N. V. V. là giáo viên có thâm niên dạy ở một huyện miền núi Nghệ An chia sẻ, việc dạy học ở miền núi đã khó khăn, đến những ngày hè muốn dành thời gian cho gia đình cũng không có. Vừa nghỉ hè đã phải "đi tìm" phụ huynh để hỏi đăng ký sách cho các em học sinh.

Cũng theo thầy V. nhiệm vụ chính của giáo viên là trau dồi đạo đức và nghiệp vụ để nâng cao chất lượng dạy và học. Tuy nhiên, trong mấy năm qua còn phải đi tham gia “bán sách”.

Có nhiều thầy cô giáo buồn chán vì phải mang danh nhà giáo đi "bán sánh".

“Có nhiều phụ huynh học sinh còn hiểu nhầm, nghĩ chúng tôi đi “cò” sách làm cho cái nhìn của người dân đối với đội ngũ thầy cô giáo bị lệch lạc. Phải chăng cách phân phối sách giao khoa hiện nay đang tồn tại quá nhiều bất cập”, thầy V. nói.

Trao đổi với PV về vấn đề trên, ông Lê Thanh An, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông (Nghệ An) thừa nhận, địa phương đã áp dụng cách phân phối sách theo hình thức đăng ký từ năm học trước (2020 - 2021). Hiện nay, 29 trường học (17 trường tiểu học, 12 trường Trung học cơ sở) trên địa bàn đang bắt đầu triển khai đăng ký sách giáo khoa cho năm học mới. Việc đăng ký sách chủ yếu áp dụng đối với bộ sách mới như: sách lớp 1, lớp 2 và lớp 6.

"Hiện đang tuyên truyền cho phụ huynh học sinh về vấn đề đổi sách lớp 1, lớp 2, lớp 6. Để đảm bảo cho học sinh có sách giáo khoa để học thì phụ huynh học sinh phải biết điều đó để chuẩn bị đăng ký", ông An nhấn mạnh.

An ninh Tiền tệ sẽ tiếp tục thông tin./.

Tác giả: Văn Hồ

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn