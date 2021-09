Cận cảnh khu đô thị "vip" ở Nghệ An khiến 2 vợ chồng đại gia bị bắt giam

Ngày 16/9, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bà Nguyễn Thị Thu - Giám đốc Công ty TNHH TM Minh Khang và ông Nguyễn Đình Khang - Trưởng ban quản lí dự án Khu đô thị Minh Khang. Trước đó hơn 1 tuần, Công an Nghệ An đã có quyết định khởi tố vụ án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án Minh Khang.