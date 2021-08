Các công dân TP HCM bị “rớt” lại ở sân bay sẽ được bay trở về quê nhà

Đây là các trường hợp đã được xét duyệt, kiểm tra rất kỹ lưỡng. Sở LĐTBXH Nghệ An cũng như các cơ quan chức năng đã nỗ lực hết mình, các cơ quan chức năng đã làm việc suốt ngày đêm để hoàn thành tốt nhất mục tiêu chung, để đưa các công dân đang gặp khó khăn ở vùng dịch TP HCM và các tỉnh phía Nam trở về nhà theo mong muốn. Hôm nay, cũng có khoảng hơn 200 công dân từ TP HCM và các tỉnh phía Nam sẽ trở về Nghệ An bằng máy bay miễn phí.

Cũng theo các công dân ở vùng dịch TP HCM và các tỉnh miền Nam cho biết thêm, từ đêm qua hãng hàng không cũng đã có tin nhắn và ngày hôm nay các cơ quan chức năng cũng đã có thông báo về việc lên máy bay miễn phí trở về quê nhà vào chiều ngày hôm nay.

Theo đó, vào khoảng 16h30 ngày 8/8, chuyến bay VN9262 của hãng hàng không Vietnam Airlines sẽ chở hơn 200 công dân từ vùng dịch TP HCM và các tỉnh phía Nam về TP Vinh (Nghệ An). Chuyến bay do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức.

Trước đó, ngày 6/8, Sở Giao thông Vận tải Nghệ An đã có văn bản gửi Sở GTVT TPHCM về việc đề nghị phối hợp vận chuyển công dân tỉnh Nghệ An từ TP HCM và các tỉnh phía Nam trở về quê.

Theo đó, danh sách có 195 người và được trở về bằng máy bay miễn phí vào 16h ngày 7/8. Đây là các trường hợp thuộc đối tượng ưu tiên và được Sở LĐTBXH Nghệ An lập danh sách, kiểm tra, thẩm định rất kỹ sau khi được Sở GTVT Nghệ An chuyển cho TP HCM đề nghị hỗ trợ vận chuyển.

Hơn nữa, các công dân trong danh sách trên từ tối ngày 6/8 đã được "duyệt" lần cuối ngay sát ngày lên máy bay trở về quê nhà.

Tuy nhiên, một điều bất ngờ, khi hàng chục công dân có trong danh sách ưu tiên trên ra sân bay làm thủ tục thì lại không có tên mình để hãng hàng không book vé. Nhiều người bị "loại" ra khỏi danh sách một cách bất ngờ đã tỏ ra rất bức xúc.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Dân sinh